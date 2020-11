Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort können Sie Spotify, Apple Music und Youtube Music direkt im Opera Browser nutzen. Es gibt kein Durcheinander mehr zwischen gestreamter Musik und beispielsweise Video-Sound.

Vergrößern Opera jetzt mit Spotify, Apple Music und YouTube Music © Opera

Opera integriert die Musikstreamingdienste Spotify, Apple Music und Youtube Music direkt in den Browser. Die neue Player-Funktion ermöglicht Zugang zu Spotify, Apple Music und Youtube Music direkt aus der Seitenleiste des Browsers. Besonders pfiffig: Opera koordiniert das Abspielen der Musik von den drei Musikstreamingdiensten mit Videos und anderen Audioquellen im Browser. Damit soll verhindert werden, dass unterschiedliche Audioquellen gleichzeitig ertönen und sich damit in die Quere kommen. Der Player im Opera Browser schaltet also auf Pause, sobald in Opera ein Video gestreamt wird oder eine Audio-Datei in einem Browser-Tab aktiviert wird, und kehrt automatisch zum Playback Modus zurück, sobald die Dateien zu Ende sind.

Die neue Player-Funktion integriert Opera unterhalb der Messenger-Dienste in die Seitenleiste links im Browser. Um ein Lied abzuspielen, zu beenden oder zu überspringen, müssen Sie nicht den Tab verlassen, den sie gerade bearbeiten, oder gar eigens den Player aufrufen: Die neue Playback-Funktion kann mit den Standard-Playback-Tasten der Tastatur oder durch Anpeilen mit dem Mauszeiger in der Seitenleiste, wo sich dann ein kleines Playback-Menü öffnet, platziert werden. Besonders aktive Musik- und Podcast-Hörer können alle drei Streaming-Dienste eingeschaltet lassen und zwischen ihnen wechseln. Wer an der neuen Funktion nicht interessiert ist und keine Musik nebenher hören möchte, kann die neue Funktion ganz einfach in den Browser-Einstellungen abschalten.

Mit der Integration von Spotify, Apple Music und setzt Opera den Ausbau seines Browsers fort. Bereits zu Beginn des Jahres 2020 integrierte Opera Instagram und Twitter in den Browser. Seitdem können die Nutzer dieser Dienste mit ihren Kontakten und Freunden mit dem Komfort einer Standard-Tastatur und eines großen Displays interagieren, ohne den Browser verlassen zu müssen.

