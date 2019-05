Openbook: Neues soziales Netzwerk will Facebook Konkurrenz machen

Denise Bergert

Mit Openbook will wieder einmal ein neues soziales Netzwerk Facebook und Co. Konkurrenz machen.

Vergrößern Openbook bezeichnet sich selbst als das "bessere social network". © Openbook

Im vergangenen Jahr wurde mit Openbook ein neues soziales Netzwerk über die Crowd-Funding-Plattform Kickstarter erfolgreich finanziert. Mehr als 1.700 Unterstützer brachten eine Spendensumme in Höhe von 56.506 Euro auf, die den angepeilten Zielbetrag von 30.000 Euro deutlich überschreiten konnte. Eine parallel laufende Kampagne auf Indiegogo sammelte ganze 88.266 Euro von mehr als 2.700 Unterstützern ein. Weitere Spenden waren auf beiden Plattformen auch nach Ablauf der jeweiligen Kampagne noch möglich. Jeder der Unterstützer konnte sich in den vergangenen Monaten bereits im sozialen Netzwerk anmelden und mit den anderen Nutzern kommunizieren.

In dieser Woche haben die bereits registrierten Nutzern nun erstmals die Möglichkeit, ihre Freunde ins soziale Netzwerk einzuladen. Dafür stehen jedem Openbook-Mitglied insgesamt drei Einladungen zur Verfügung. Mit dieser Aktion könnte Openbook seine Nutzerzahlen im besten Fall vervierfachen. Aktuellen Schätzungen zufolge sind bei Openbook derzeit zwischen 4.000 und 5.000 Nutzer registriert. Openbook ist per Smartphone- und Desktop-App verfügbar. Im Sommer will das Netzwerk zudem eine eigene Website starten.

Openbook wirbt damit, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Die Entwickler beteuern, dass sie die Aktivitäten ihrer Nutzer nicht tracken. Der Netzwerk-Code ist außerdem Open Source und damit transparenter als bei Facebook und Co. Auf Openbook gibt es aktuell außerdem keine Werbung. Nutzer können ein freiwilliges Gold-Abo abschließen, um zusätzliche Themes und Optionen zu erhalten. Ob sich dieses Geschäftsmodell langfristig trägt, bleibt allerdings abzuwarten. Die Netzwerk-Betreiber wollen außerdem 30 Prozent ihrer Gewinne für wohltätige Zwecke spenden und erleichtern Nutzern den Umstieg von anderen sozialen Netzwerken über eine Import-Funktion für ihre Daten.

