Opel Rocks-e: Mini-E-Auto für Teenager ab 15 Jahre

Denise Bergert

Mit dem Opel Rocks-e bietet Opel ein kleines E-Auto mit begrenzter Höchstgeschwindigkeit an, das sich speziell an Jugendliche richtet.

Vergrößern Der Opel Rocks-e ist ab Herbst erhältlich. © Opel

Opel hat in dieser Woche mit dem Rocks-e ein kleines E-Auto vorgestellt , das sich an eine jugendliche Zielgruppe richtet. Der Kleinstwagen kann mit Führerscheinklasse AM gefahren werden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 45 km/h begrenzt. Derartige Fahrzeuge für die Führerscheinklasse AM gab es bislang bereits für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Opel will sich mit seiner Version mit Elektroantrieb nun an Fahranfänger richten.

Der Opel Rocks-e ist mit seinen 2,41 x 1,39 Metern kleiner als ein Smart. Er bringt 470 Kilogramm auf die Waage und bietet Platz für zwei Personen. Auf einen Kofferraum müssen Rocks-e-Besitzer jedoch verzichten. Mit einer Akkuladung soll das kleine E-Auto maximal 75 Kilometer weit kommen. Ein kompletter Ladezyklus soll laut Opel rund dreieinhalb Stunden dauern. Der Motor bietet eine Leistung von 6 KW.

Einen Preis für seinen Rocks-e hat Opel bislang noch nicht genannt. Da das Modell jedoch auf dem Citroen AMI beruht, ist von rund 7.000 Euro auszugehen. Wer den Wagen least, soll laut Opel monatlich nicht mehr zahlen als für eine ÖPNV-Monatskarte. Der Marktstart des Opel Rocks-e soll noch im Herbst erfolgen.