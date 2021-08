Onlyfans verbietet Porno-Inhalte ab 1. Oktober

Panagiotis Kolokythas

Die Plattform Onlyfans verbietet die Verbreitung von Porno-Inhalten, etwas schlüpfrig darf es aber auch künftig bleiben.

Vergrößern Onlyfans verbietet Porno-Inhalte © Onlyfans

Während der Corona-Krise ist die britische Plattform Onlyfans ziemlich populär geworden. Unter anderem auch, weil über die Plattform diverse Erotik-Modelle und Porno-Stars ihre Fotos und Videos an die "Fans" verkaufen. Bereits vor einiger Zeit hatten Medienwächter eine stärkere Regulierung der Plattform gefordert, wie wir auch berichteten.



Wie Onlyfans nun mitgeteilt hat, wird ab dem 1. Oktober 2021 die Verbreitung von Porno-Inhalten über die Plattform verboten.



Konkret heißt es seitens Onlyfans, dass ab dem 1. Oktober keine "sexuell eindeutigen" Inhalte mehr von den Nutzern verbreitet werden dürfen. "Nacktheit" sei dagegen weiterhin erlaubt, solange damit nicht gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen werde. Was damit genau gemeint ist, will Onlyfans aber in Kürze erklären.



Das Ziel ist es, das Image von Onlyfans zu verbessern, allerdings haben auch die Zahlungspartner wie Banken und Zahlungsdienste entsprechenden Druck aufgebaut. Onlyfans begründet die Verbannung von Porno-Inhalten damit, dass man die "langfristige Nachhaltigkeit" der Plattform gewährleisten wolle. Die Weiterentwicklung der Inhaltsrichtlinien sei notwendig, damit die Plattform eine "integrative Gemeinschaft von Künstlern und Fans" beherbergen könne.

Eine App konnte Onlyfans bisher wegen solcher Porno-Inhalte nicht in den App-Stores von Google und Apple anbieten, weil dort die Verbreitung von Porno-Inhalten seitens der Betreiber verboten ist. In dieser Woche war mit OFTV eine App im Google Play Store erschienen, in der nur ausgewählte Inhalte zu sehen sind.