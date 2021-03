Onlyfans: Medienwächter fordern strenge Regulierung

René Resch

Stars und Influencer zeigen sich auf Plattformen wie Onlyfans gerne sehr freizügig. Erotik-Inhalte sind hier allerdings nur unzureichend reguliert. Deutsche Medienwächter wollen das nun ändern.

Vergrößern Onlyfans: Medienwächter wollen strenge Regulierung © Onlyfans

Auf Plattformen wie Onlyfans wird zum Teil durch Erotik-Models, Pornostar aber auch Influencern freizügige Videos und Bilder geboten, aktuell noch ganz ohne Regulierung. Das ist deutschen Medienwächtern ein Dorn im Auge - die Landesmedienanstalt in NRW fordert daher Altersbeschränkungen, wie die Welt-am-Sonntag berichtete.

„Wir registrieren, dass zum Beispiel Onlyfans zunehmend erotische Anbieter und Influencer anzieht, und wir werden uns darum kümmern“ , sagte Tobias Schmid, Direktor der Landesmedienanstalt NRW und Vorsitzender des Verbunds der nationalen Medienregulierungen in Europa.

Forderung: Erotische Inhalte erst ab 18 Jahren

Gerade in der Lockdown-Zeit konnten Plattformen wie Onlyfans oder Fancentro enormen Zuwachs an zahlender Kundschaft verzeichnen. Laut der New York Times konnte Onlyfans im Dezember 2020 sogar die Marke der 90 Millionen Nutzer knacken und zählt bereits 1 Million Creator. Zum Vergleich: im Dezember 2019 waren es nur 120.000.

Nach Medienwächtern muss aber auch hier der Jugendschutz greifen: „Am Ende ist der Kern unserer Rechtslage für diese Dienste dann doch dieselbe wie für die Pornoplattformen. Das heißt: keine Kundschaft unter 18 Jahren“ , sagte Schmid gegenüber der Zeitung und sieht auch Sexarbeiter in Pflicht. Seine Behörde werde „die Damen und Herren, die auf ihren Konten pornografische Dienstleistungen verkaufen, intensiv daran erinnern, dass sie verpflichtet sind, ein zulässiges Jugendschutzsystem einzusetzen“.

Stars zeigen sich freizügig auf Onlyfans

Für zahlende Kundschaft sind einige Stars gerne dazu bereit etwas tiefer blicken zu lassen. Für 5 US-Dollar im Monat erhält man so freizügige Einblicke aus dem Leben von Stars wie etwa der Rapperin Cardi B oder dem Model Amber Rose. Daneben gibt es aber auch viele Influencer die sonst auf Youtube, Twitch oder Instagram unterwegs sind, die sich gegen eine Bezahlung gerne freizügiger bei Onlyfans zeigen. Selbsterklärend das sich dann auch junge Leute von den Angeboten angesprochen fühlen können.