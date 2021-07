Oneplus stellt Nord 2 5G vor - hier zum Live-Stream (ab 16 Uhr)

Panagiotis Kolokythas

Oneplus stellt heute das neue Mittelklasse-Smartphone Nord 2 5G vor. Der Live-Stream startet um 16 Uhr. Das erwarten wir.

Vergrößern Heute im Live-Stream: Das Oneplus Nord 2 5G wird vorgestellt

Es ist soweit: Nach den monatelangen Gerüchten rund um das Oneplus Nord 2 5G wird das Mittelklasse-Smartphone am heutigen Donnerstag, 22. Juli 2021, offiziell vorgestellt. Oneplus überträgt den Event per Live-Stream ab 16 Uhr. Über Youtube können Sie hier zuschauen:

Was bietet das Oneplus Nord 2 5G: Ein Ausblick

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "So ziemlich alles, was man sich wünschen kann...", wobei "So ziemlich" mit durchgestrichener Schrift angezeigt wird. Das erste Oneplus-Nord-Modell hatte der Hersteller im Juli 2020 vorgestellt und bereits damals kursierten schon die ersten Gerüchte über den Nachfolger.

Von dem, was bisher bekannt ist, wird im Oneplus Nord 2 5G wohl der Mediatek Dimensity 1200 stecken, der zusätzlich auch über eine KI-Einheit verfügt. Zur Ausstattung sollen ein 6,43 Zoll AMOLED-Bildschirm mit 90 Hertz (2.400 x 1.080 Pixeln) gehören. Es soll zwei Varianten geben: Eine mit 128 Gigabyte internem Speicher und acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine Variante mit 256 Gigabyte und 12 Gigabyte RAM. Hinzu kommen, wie der Name es schon verrät, eine 5G-Unterstützung und ein Fingerabdruck-Sensor im Display.

Soweit zu den Gerüchten. Bereits von Oneplus bestätigt wurde, dass das Smartphone über eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Sony-Sensor und optischer Bildstabilisierung besitzen wird. In dieser Woche hat Oneplus noch erklärt, dass das neue Smartphone Warp Charge 65 unterstützen wird. In dem Smartphone steckt ein 4.500-mAh-Akku, der über die Warp-Charge-65-Technik mit 65 Watt innerhalb von 15 Minuten mit so viel Energie versorgt werden kann, dass das Smartphone anschließend einen Tag durchhält.



