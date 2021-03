Oneplus Watch: So viel soll die Smartwatch kosten

Denise Bergert

In dieser Woche sind erste Bilder und der Preis der ersten Smartwatch von Oneplus über Twitter geleaked.

Vergrößern So soll die Oneplus Watch aussehen. © twitter.com/ishanagarwal24

Am morgigen Dienstag will Oneplus im Rahmen eines Enthüllungsevents seine neue Smartphone-Familie Oneplus 9 sowie seine erste eigene Smartwatch vorstellen . Kurz vor der offiziellen Vorstellung hat der Twitter-Nutzer Ishan Agarwal mutmaßliche Render-Bilder und den Preis der Oneplus Watch für den europäischen Markt geleaked. Die Smartwatch könnte demzufolge in Deutschland rund 150 Euro kosten.

Die Render-Bilder zeigen die Oneplus Watch in den beiden Farb-Varianten Schwarz und Hellgrau - jeweils mit Silkon-Armband. Bei der schwarzen Version ist das Uhrengehäuse in Schwarz gehalten, bei der grauen Variante ist es silbern. Die Render-Bilder bestätigen ein rundes Gehäuse mit einem runden Display. Das Design der Smartwatch erinnert an die Oppo Watch RX. Am rechten Gehäuse-Rand befinden sich zwei physische Knöpfe und die Oneplus Watch soll sowohl über GPS- als auch über Bluetooth-Konnektivität verfügen. Zur weiteren Ausstattung sollen vier Gigabyte interner Speicher und eine IP68-Zertifizierung gehören. Die Uhr misst 46 Millimeter in der Diagonale und verfügt über Sensoren für den Herzschlag und den Blutsauerstoffgehalt. Sie soll unterschiedliche Trainingsarten erkennen und über einen speziellen Schwimm-Modus verfügen.

Im Gegensatz zu den Smartwatches der Konkurrenz soll die Oneplus Watch nicht auf Googles Wearable-Betriebssystem Wear OS setzen. Laut Oneplus-CEO Pete Lau habe man für die Oneplus Watch ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Details dazu stehen jedoch noch aus. Neben der Oneplus Watch sollen auf dem morgigen Event auch das Oneplus 9, das Oneplus 9 Pro und das Budget-Smartphone Oneplus 9R enthüllt werden.