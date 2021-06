Oneplus Nord CE: So sieht das neue Budget-Smartphone aus

Denise Bergert

Oneplus hat heute ein erstes offizielles Render-Bild zum neuen Budget-Smartphone Oneplus Nord CE 5G veröffentlicht.

Vergrößern Oneplus veröffentlicht das erste offizielle Bild zum Oneplus Nord CE. © Oneplus

Am morgigen Donnerstag enthüllt Hersteller Oneplus mit dem Oneplus Nord CE 5G im Rahmen des „Summer Launch Event“ sein neuestes Budget-Smartphone. Kurz vor dem Launch hat das IT-Magazin Techradar heute das erste offizielle Render-Bild des Smartphones von Oneplus veröffentlicht. Auf den ersten Blick erinnert das Oneplus Nord CE in der Farbversion Blue Void stark an das ursprüngliche Oneplus Nord. Beim Design gibt es jedoch einige Unterschiede.

Das „CE“ im Namen steht für „Core Edition“. Oneplus streicht bei dieser Ausführung einige Features des Oneplus Nord, um das Smartphone zu einem günstigeren Preis anbieten zu können. Neu ist unter anderem die Platzierung des LED-Blitzes an der Smartphone-Rückseite sowie die Farbvariante Blue Void, die an Blue Marble des ersten Oneplus Nord erinnert. Das Render-Bild zeigt außerdem, dass Oneplus auf eine der Kamera-Linsen verzichtet. Die CE-Version verfügt also nur über eine Triple- anstatt einer Quad-Kamera. Zu den weiteren Features des Oneplus Nord CE sollen 5G, ein AMOLED-Bildschirm mit 90 Hz und eine Schnelllade-Funktion gehören. Das Oneplus Nord CE ist für den europäischen und indischen Markt gedacht. Details zum Preis sind am morgigen Donnerstag zu erwarten.

