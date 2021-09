Oneplus 8 5G bei Amazon zum Tiefstpreis erhältlich

Jennifer Kastner

So günstig wie noch nie: Derzeit erhalten Sie das Oneplus 8 (5G) zum Tiefstpreis für nur 399,99 €!

Vergrößern Oneplus 8 und 8 Pro bei Amazon im Tagesangebot © Amazon / Oneplus

Schnäppchenjäger aufgepasst: Aktuell ist das Oneplus 8 5G auf Amazon zum bisher günstigsten Preis für nur 399,99 € erhältlich, was laut unseres PC-Welt Preisvergleichs sogar ein Tiefstpreis ist. Und auch die Pro-Version, das Oneplus 8 5G Pro, ist wieder als Tagesangebot erhältlich. Am 7. September sogar noch etwas günstiger als noch am Vortag.



Oneplus 8 (5G)

8 GB RAM, 128 GB Speicher, 6,55 Zoll, AMOLED, 90 Hz, 4300 mAh, Dreifach-Kamera, Dual-Sim, schwarz

für nur 399,99 € statt 699,00 €



Oneplus 8 Pro (5G)

8 GB RAM, 128 GB Speicher, 6,78 Zoll, AMOLED 120 Hz, Wireless Fast Charging, 4510 mAh, Dual-Sim, grün

für nur 634,99 € statt 899,00 €



Alle wichtigen Informationen zum Oneplus 8 und Oneplus 8 Pro finden Sie hier im PC-WELT-Test. Aus dem Fazit:

OnePlus 8 und 8 Pro sind zwei würdige Nachfolger der letzten OnePlus-Generation. Vor allem aber das 8 Pro kann es mit der Spitzenklasse aufnehmen, da es noch ein paar Extra-Features mehr hat wie kabelloses Laden, eine Tele-Kamera und 120 Hertz. Tatsächlich ist die Fotoqualität sehr beeindruckend.

