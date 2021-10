Hans-Christian Dirscherl

Große Fensterflächen und Schwenktüren, Bordsteinkanten-Erkennung, Lichtstreifen-Signale an andere Verkehrsteilnehmer: Der VW OnePod ist ein futuristisches, autonomes, elektrisches Konzeptfahrzeug.

Vergrößern OnePod: VW zeigt autonomes E-Auto für die Stadt © Volkswagen Group Future Center Europe

Volkswagen hat mit dem "OnePod" ein Konzeptfahrzeug für die Stadt vorgestellt . Der OnePod fährt - wie sollte es mittlerweile auch anders sein - mit Strom und autonom. Entwickelt hat das selbstfahrende, elektrische Konzeptfahrzeug das Volkswagen Group Future Center Europe in Potsdam.

Das „One“ im Namen soll für „One Solution for all“ stehen. Der Innenraum sei für unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar, zum Beispiel als Robotaxi - mit dem ID.Buzz AD will VW im Jahr 2025 in Hamburg ein deutlich anders gestaltetes Robotertaxi im Alltagseinsatz starten . Zu den wesentlichen Merkmalen des OnePod gehören große Fensterflächen, ein Display und intuitiv bedienbare Steuengselemente in den verstellbaren Armlehnen, über die die Fahrgäste alle Anwendungen wie zum Beispiel die am Dachhimmel angezeigten Informationen bedienen.

Vergrößern OnePod © Volkswagen Group Future Center Europe

Zwei große Schwenktüren auf einer Seite ermöglichen den Einstieg, auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Der OnePod erkennt bei Ankunft die Bordsteinkante und senkt den Innenboden auf dieses Niveau ab, somit haben Kinderwagen und Rollstuhlfahrer einen stufenlosen Zugang zum Innenraum. Der Fahrgast wird vom Auto erkannt, die Türen öffnen automatisch beim Herantreten. Ein Display in der Tür informiert den Benutzer.

Die Kommunikation nach außen erfolgt durch Signale in Lichtstreifen, die andere Verkehrsteilnehmer informieren und gegebenenfalls warnen sollen. Für erweiterte Mobilität befindet sich am Heck des OnePod ein klappbarer Fahrradträger.

Weitergehende Abgaben zur Technik des OnePod macht Volkswagen aber nicht.



Dieses Konzeptfahrzeug darf nicht mit der VW-Studie ID.Life verwechselt werden: ID.Life - VWs E-Auto für 20.000 Euro mit Beamer, abnehmbarem Dach & 234 PS. Letzteres soll ein 20.000-Euro-E-Auto werden, das man klassisch selbst steuert und fährt.

