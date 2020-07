OnePlus teasert neue kabellose Earbuds

Denise Bergert

Gerüchten zufolge wird OnePlus beim Enthüllungsevent am 21. Juli auch seine neue kabellose Earbud-Generation vorstellen.

Vergrößern Wie sieht die nächste Generation der OnePlus-Earbuds aus? © OnePlus

Der chinesische Elektronik-Hersteller OnePlus hat heute über den Micro-Blogging-Dienst die nächste Generation seiner Earbuds angeteasert . Über einem Bild aller bisherigen Earbud-Modelle formuliert OnePlus die Frage "What's next in line?" (Was kommt als nächstes?). Den Gerüchten zufolge wird der Konzern noch in diesem Monat ein neues kabelloses Earbud-Modell vorstellen.

Hinweise auf die Wireless Earbuds lieferte in dieser Woche auch die Zertifizierung der neuen Earbuds durch die finnische Behörde SGS Fimko. Dort werden die In-Ear-Kopfhörer als "Wireless Bluetooth Earphones" mit der Modellnummer E501A gelistet. Als zusätzliches Detail wird aufgeführt, dass die Ladeschale Geschwindigkeiten von bis zu 7,5 Watt unterstützt. Weitere Hardware-Details oder Hinweise auf das Design der neuen Earbuds lassen leider noch auf sich warten.

Den Gerüchten zufolge werden die In-Ear-Kopfhörer den Namen OnePlus Pods tragen und ein Metall-Finish bieten. Sie sollen angeblich in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein. Mit der Enthüllung rechnen Branchen-Experten am 21. Juli 2020 . An diesem Termin wird OnePlus auch sein neues Budget-Smartphone OnePlus Nord vorstellen.