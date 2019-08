OnePlus baut eigenen Smart TV - Name und Logo bekannt

Dennis Steimels

OnePlus hat heute mehr Details zum ersten eigenen Smart TV veröffentlicht. Name und Logo sind jetzt bekannt - hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern OnePlus TV kommt wahrscheinlich im September © OnePlus

Der chinesische Hersteller OnePlust hatte sich bislang vor allem auf Smartphones fokussiert, will nun aber auch ins TV-Geschäft einsteigen. Erste Details zum eigenen Smart TV hat das Unternehmen jetzt über das eigene OnePlus-Forum veröffentlicht. Bekannt sind jetzt zumindest Name und Logo des Geräts. Der Smart TV wird auf den simplen Namen "OnePlus TV" hören und wahrscheinlich schon im September vorgestellt. OnePlus behält auch bei seinem ersten Fernseher die bekannte Designphilosophie bei, die laut OnePlus-CEO Pete Lau durch eine minimalistische, sehr effiziente Bauweise sowie durch eine cleane und einfach Nutzererfahrung besticht. Technische Daten hat OnePlus noch nicht verraten, bislang gibt es nur Gerüchte.



Name und Logo einfach gehalten: OnePlus TV

Dass OnePlus an einem Fernseher arbeitet, ist bereits seit letztem Jahr bestätigt. Seitdem hatte OnePlus auch seine Community um Hilfe bei der Namensfindung gebeten . Denn das sei gar nicht so einfach gewesen, wie OnePlus in seinem Forumsbeitrag schreibt. Auch wenn es scheinbar viele kreative Vorschläge gab, ist der wahrscheinlich schlichteste Name herausgekommen, den OnePlus sich hätte aussuchen können. Auch das neue Logo ist sehr minimalistisch gehalten. Denn die chinesischen Handy-Bauer haben einfach ein "TV" hinter den Markennamen "OnePlus" gepackt.

OnePlus erklärt seine Entscheidung wie folgt: " One steht für "im Moment" und Plus für "unendliche Möglichkeiten für die Zukunft". Wir haben diesem Konzept bei der Gestaltung dieses Logos sozusagen Tribut gezollt - dies ist unsere OnePlus-Methode, um der Welt zu zeigen, dass es unser erster Schritt ist, die endlosen Möglichkeiten in einem breiteren Spektrum zu erforschen."

Ausstattung: 4K und bis zu 75-Zoll

Über die technische Ausstattung wird derzeit nur spekuliert. Die TV-Geräte durchliefen aber bereits die Bluetooth SIG, wo verschiedene Modelle unter dem Namen "1+ LED TV" gelistet sind. Demnach wird der OnePlus TV mit Android laufen und ein LED-Panel zwischen 43 und 75 Zoll besitzen. OnePlus soll seinen OnePlus TV bereits im September präsentieren.