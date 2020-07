OnePlus Nord wird am 21. Juli in AR-Event enthüllt

Panagiotis Kolokythas

OnePlus will sein neues Smartphones OnePlus Nord am 21. Juli vorstellen. Im Rahmen eines AR-Events.

Vergrößern Das OnePlus Nord soll guenstiger sein als bisherige Geraete des Herstellers.

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat nun in einem Tweet und einem Youtube-Video für den 21. Juli den laut eigenen Angaben "weltweit ersten Smartphone-Launch in Augmented Reality" angekündigt. Eine Vorbestellung des OnePlus Nord war bereits am 1. Juli zum ersten Mal auf dieser Oneplus-Website möglich und binnen weniger Minuten waren alle verfügbaren Geräte vergriffen. Am 8. Juli startet um 10 Uhr (deutscher Zeit) die zweite Möglichkeit für eine "begrenzte" Vorbestellung und am 15. Juli wird das Gerät dann nochmal 24 Stunden lang vorbestellbar sein.



Über die genaue Ausstattung des OnePlus Nord macht der Hersteller aber bisher noch ein Geheimnis und hat nur ein paar Hinweise gegeben. Bekannt ist beispielsweise, dass das OnePlus Nord für unter 500 US-Dollar (ohne Steuer) erhältlich sein wird und in dem Smartphone der Qualcomm Snapdragon 765G stecken soll, wodurch das OnePlus Nord auch 5G unterstützen wird. Die Leistung des OnePlus Nord soll zwischen der des OnePlus-Flagschiffs OnePlus 8 und der günstigeren OnePlus 6 Serie liegen. Außerdem verspricht OnePlus auch noch eine "großartige Kamera".

So weit, so vage: Die genauen Details zum OnePlus Nord will der Hersteller nun am 21. Juli bei dem AR-Event präsentieren. Allen, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, bietet OnePlus die App OnePlus Nord AR an, die hier für Android und hier für iOS verfügbar ist. Mit der App, so OnePlus, können sich die Zuschauer zurücklehnen, entspannen und die Präsentation des Smartphones in AR in ihren eigenen vier Wänden genießen.

BMW hat kürzlich seine Neuerungen in einem VR-Event vorgestellt: BMWs bekommen via Software-Update neue Funktionen .