OnePlus Nord bei Amazon verfügbar

OnePlus bringt mit dem OnePlus Nord endlich wieder ein günstiges Smartphone auf den Markt - Die Geräte hatten sich ja in letzter Zeit vom einstigen Flaggschiff-Killer zu normal-preisigen Flaggschiffen entwickelt. Jetzt besinnt sich OnePlus auf seine Wurzeln - das OnePlus Nord kostet 399 bzw. 499 Euro, bringt aber dennoch Highend-Komponenten und ein schickes Design mit. Was im OnePlus Nord steckt und wie es aussieht, erfahrt Ihr in diesem Video.



