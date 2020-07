OnePlus Nord: Erste Bilder geleaked

Denise Bergert

Erste Render-Bilder zeigen wie die neuen Budget-Smartphones der Nord-Reihe von OnePlus aussehen könnten.

Vergrößern So könnte das OnePlus Nord aussehen. © evleaks

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat mit der Nord-Familie eine Budget-Smartphone-Produklinie in den Startlöchern. Während es zu den Geräten bislang nur wenige Details gab, veröffentlichte der bekannte Leaker Evan Blass alias evleaks heute erste mutmaßliche Render-Bilder zu einem der OnePlus-Nord-Smartphones.

Die Bilder zeigen ein abgerundetes Gehäuse mit schmalen Display-Rändern. Anstatt einer Notch, kommen beim Nord-Smartphone zwei Punch-Holes zum Einsatz, in denen der Hersteller möglicherweise eine Dual-Front-Kamera unterbringt. Der Lautstärke-Regler sitzt an der linken Gehäuse-Seite, während Power-Button und Stumm-Schaltung rechts verbaut werden. An der Rückseite ist eine Vierfach-Kamera zu erkennen, die vertikal in der linken oberen Ecke angeordnet ist. Neben der Hauptlinse findet sich zudem ein Dual-LED-Blitz.

Den Gerüchten zufolge verfügt das OnePlus Nord über eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln, eine Ultra-Weitwinkel-Linse mit 8 Megapixeln, eine Makro-Linse mit 5 Megapixeln und einen Tiefen-Sensor mit 2 Megapixeln. An der Front verbaut OnePlus angeblich eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln und eine zusätzliche Ultra-Weitwinkel-Linse mit 8 Megapixeln. Im Gehäuse soll Qualcomms Snapdragon 765G werkeln. Der Preis soll unter 500 US-Dollar liegen. Die offizielle Ankündigung des OnePlus Nord soll am 21. Juli erfolgen.