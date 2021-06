OnePlus Nord CE 5G: Günstiges 5G-Handy vorgestellt

Dennis Steimels

Mit dem Nord CE 5G hat OnePlus sein nächstes Smartphone mit starker Hardware zu einem günstigen Preis vorgestellt. Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern OnePlus Nord CE 5G vorgestellt © OnePlus

Am 10. Juni hat OnePlus sein nächstes günstiges Smartphone der Nord-Serie vorgestellt, das auf den Namen Nord CE 5G hört. "CE" steht dabei für "Core Edition", womit sich das Gerät vor allem auf die Kernelemente konzentriert, auf die Nutzer besonders großen Wert legen. Dazu gehören das Display, die Kamera, der Akku sowie das Benutzererlebnis.

Nachfolgend die Spezifikationen im Vergleich zum ersten OnePlus Nord, weiter unten im Text finden Sie weitere Details sowie Infos zur Verfügbarkeit und den Preisen :

Daten OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord Display-Technik Fluid AMOLED Fluid AMOLED Display 6,43 Zoll, FHD+ 6,44 Zoll, FHD+ Bildwiederholrate 90 Hertz 90 Hertz Pixeldichte 410 ppi 408 ppi Hauptkamera Triple-Cam Quad-Cam Kameradetails Haupt: 64 MP , f/1.79 | Ultra-Weit: 8 MP, 119 Grad, f/2.4 | Makro: 2 MP, f/2.4 | Mono-Linse: 2 MP, f/2.4 Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP) , f/1.75, OIS | Ultra-Weit: 8 MP, 110 Grad, f/2.25 | Makro: 2 MP, f/2.4 | Tiefensensor: 5 MP, f/2.4 Videoaufnahme 4K 4K Frontkamera 16 MP, FHD-Video Dual: 32 MP + 8 MP Ultra-Weit + 4K-video Maße 159,2 x 73,5 x 7,9 mm 158,3 x 73,3 x 8,2 mm Prozessor Snapdragon 750G Snapdragon 765G Arbeitsspeicher 6 | 8 | 12 GB RAM 8 | 12 GB RAM Speicher 128 | 256 GB RAM 128 | 256 GB erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet 5G 5G Akku 4500 mAh 4115 mAh Preis (UVP) 299, 329, 399 Euro 399, 499 Euro Marktstart 21. Juni 2021 4. August 2020





OnePlus Nord CE 5G mit 90-Hertz-Display und superschnellem Laden

Display: Das Nord CE 5G gehört zu den günstigsten Geräten auf dem Markt, die ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz bieten. Mit dieser höheren Bildfrequenz navigieren Sie "smoother" durch Menüs und scrollen geschmeidiger durch Webseiten und Apps wie Instagram. Mit 6,43 Zoll ist der AMOLED-Bildschirm fast so groß wie im ersten OnePlus Nord, die Auflösung ist mit Full-HD+ identisch. Die Pixeldichte von 410 ppi ist sehr hoch. Außerdem bietet das Nord CE eine Always-On-Funktion, einen Dark Mode und den Zen-Modus, um sich selbst mal eine Pause vom Handy zu gönnen.

Design: Auch wenn etwa der Akku gegenüber dem Nord größer geworden ist, schrumpft das Nord CE in seiner Dicke. Mit 7,9 Millimetern ist es dünnste OnePlus-Gerät seit dem OnePlus 6T. Das spricht für eine angenehme Haptik. Das Nord CE gibt es in drei Farben: Blau, Schwarz und Silber. Die blaue Variante ist matt gehalten und mit einem Finish überzogen, das Fingerabdrücke von sich fern hält. Übrigens: Das Nord CE bietet einen 3,5 mm-Klinken-Anschluss.

Vergrößern OnePlus Nord CE 5G alle Farben: Charcoal Ink, Blue Void und Silver Ray © OnePlus

Akku: Hervorzuheben ist auch der Akku, der eine Kapazität von 4500 mAh bietet und damit sogar größer als der im OnePlus Nord ist. Und auch die Schnellladetechnik Warp Charge 30T Plus, mit der das Smartphone innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 70 Prozent wieder geladen ist.

Leistung: Mit dem Snapdragon 750G hat das OnePlus Nord CE eine typische Mittelklasse-CPU an Bord, die genügend Leistung für den Alltag hat. Außerdem bringt sie gleich 5G mit, womit Sie auf jeden Fall für die Zukunft gerüstet sind.

Software: Das Nord CE läuft mit aktuellem OxygenOS 11 basierend auf aktuellem Android 11. OnePlus ist immer sehr schnell mit Updates, so dürfte das Handy bereits kurz nach offiziellem Release von Android 12 im Herbst die nächste Android-Version erhalten. Das Gerät erhält zwei Jahre Aktualisierungen, das Nord CE wird somit Android 12 und 13 garantiert erhalten. Wie es mit Android 14 aussieht, ist noch nicht bekannt.

Speicher: Sie können das Nord CE in verschiedenen Speichervarianten kaufen: Mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, was es exklusiv im eigenen OnePlus-Shop geben wird, oder mit 8 bzw. 12 GB RAM und 128 bzw. 256 GB Speicher. Eine Erweiterung via Micro-SD-Karte gibt es nicht, aber eine Dual-SIM-Funktion ist an Bord.

Unsere Einschätzung

Die Ausstattung des OnePlus Nord CE kann sich in seiner Preisklasse absolut sehen lassen. Besonders der große Akku mit seiner Schnellladefunktion, das 90-Hertz-Display und die 5G-Funktion sind hervorzuheben. Für unter 300 Euro bekommen Sie hier ein sehr solides, schnelles und zukunftssicheres Smartphone.

Verfügbarkeit und Preise

Das OnePlus Nord CE 5G wird am 21. Juni 2021 offiziell im Handel erscheinen. Das Gerät wird im eigenen OnePlus-Shop , bei Amazon , Sparhandy.de und Deinhandy.de zum Verkauf angeboten.

Die OnePlus-Community erhält exklusiv die Möglichkeit, das Nord CE 5G im Rahmen des sogenannten "Core Sales" auf OnePlus.com vorzeitig zu kaufen . Und zwar zwischen dem 10. Juni 16:25 Uhr und 12. Juni 1 Uhr nachts. Wer das Handy zu diesem Zeitpunkt bestellt, erhält es bereits ab dem 14. Juni und damit früher als "normale" Käufer. Danach erst beginnen die Vorbestellungen; ab dem 12. Juni, 11 Uhr bei OnePlus und bei Amazon bereits ab dem 10. Juni um 16:45 Uhr.