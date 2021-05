OnePlus Nord 2: Alle Infos zu Release, Preis und Specs

Dennis Steimels, Martyn Casserly

Hier finden Sie alle aktuellen Gerüchte rund um das nächste günstige OnePlus-Smartphone Nord 2, nachdem im März das Flaggschiff OnePlus 9 (Pro) erschien.

Vergrößern OnePlus Nord

Seit letztem Jahr hat OnePlus mit seiner "Nord"-Reihe auch günstige Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones im Angebot. Die kam bei Testern und auch den Nutzern sehr gut an , so war das Nord bereits vor offizieller Vorstellung binnen Minuten ausverkauft. Aber nach dem Motto "Never Settle" ruht sich OnePlus nicht auf seinen Lorbeeren aus. Neben dem Nord gibt es auch das Nord N10 5G und Nord N100 . Doch wann wird ein Nord 2 erscheinen? Hier ist alles, was wir bisher wissen.

Wann erscheint das OnePlus Nord 2?

Das erste OnePlus Nord wurde im Juli 2020 vorgestellt , bevor es im August offiziell in den Verkauf ging. Also genau in der Mitte des üblichen Frühlings/Herbst-Flaggschiff-Zyklus von OnePlus. Also gehen wir davon aus, dass das Unternehmen das Nord 2 ebenfalls in den Sommermonaten Juni/Juli vorstellen und kurz danach auch schon verkaufen wird.

Was sind die Spezifikationen für das OnePlus Nord 2?

Einem Bericht zufolge wird das nächste Nord wieder mit einem AMOLED-Display ausgestattet sein. Das sind gute Nachrichten, denn die günstigeren Modelle der Nord-Rehe - N10 5G und N100 - kommen nur mit einem LCD. Außerdem wird es angeblich von Warp Charge 65 profitieren. Heißt: Den wahrscheinlich 4500 mAh große Akku können Sie dann mit satten 65 Watt in weniger als 40 Minuten wieder voll aufladen.

Unabhängig davon haben Quellen Android Central informiert, dass das Nord 2 das erste Smartphone in der Geschichte des Unternehmens sein könnte, das nicht mit einem Qualcomm-Chipsatz ausgestattet ist. Stattdessen soll OnePlus sich für den neu angekündigten Dimensity 1200 SoC von MediaTek entschieden haben. Der gleiche Chip kommt auch im Realme GT Neo zum Einsatz.

Der 6nm-Chip unterstützt nativ 5G und verfügt über eine 1 + 3 + 4-Octa-Core-Architektur, die mit einem höheren Takt als der Snapdragon 765G im originalen Nord läuft, was auf eine verbesserte Leistung hindeutet (solange er mit genügend LPDDR4-RAM und einem optimierten Betriebssystem gepaart ist).

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Specs des ersten OnePlus Nord. Davon lässt sich in etwa ableiten, welche Verbesserungen das Unternehmen für das Nord 2 planen könnte.

Daten OnePlus Nord Display-Technik Fluid AMOLED Display 6,44 Zoll, FHD+ Pixeldichte 408 ppi Hauptkamera Quad-Cam Kameradetails Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP) , f/1.75, OIS | Ultra-Weit: 8 MP, 110 Grad, f/2.25 | Makro: 2 MP, f/2.4 | Tiefensensor: 5 MP, f/2.4 Videoaufnahme 4K Frontkamera Dual: 32 MP + 8 MP Ultra-Weit + 4K-video Maße 158,3 x 73,3 x 8,2 mm Prozessor Snapdragon 765G Arbeitsspeicher 8 | 12 GB RAM Speicher 128 | 256 GB erweiterbar? nein Dual-SIM ja Mobiles Internet 5G Akku 4115 mAh Preis (UVP) 399, 499 Euro Marktstart 4. August 2020

Es wäre großartig, wenn die Bildwiederholrate des Displays von 90 auf 120 Hertz steigen würde. Denn so hohe Bildwiederholraten kommen mittlerweile nicht mehr nur im Highend-Bereich zum Einsatz, sondern auch in günstigen Handys. So bietet etwa das 230-Euro-Handy Poco X3 Pro satte 120 Hertz, wenn auch mit einem LCD und keinem OLED-Screen. Die Erhöhung der Bildwiederholrate erscheint uns auch wahrscheinlich als eine höhere Auflösung, da OnePlus bisher WQHD+ auf seine Pro-Serie beschränkt. Wenn der Dimensity 1200 die Chip-Wahl für das Nord 2 ist, dann ist er auch dafür ausgelegt, Displays mit bis zu 168 Hz zu unterstützen.

Wie viel wird das OnePlus Nord 2 kosten?

Das OnePlus Nord kostete zum Start 399 und 499 Euro je nach Speicher-Ausstattung. Wir gehen davon aus, dass das Nord 2 ähnlich viel kosten wird, sodass es unter dem Flaggschiff-Preis des OnePlus 9 von 699 Euro UVP, aber über dem Preis für des noch günstigeren N10 5G und N100 liegt.

Dieser Artikel stammt von unserer englischsprachigen Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.