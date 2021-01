OnePlus Band: OnePlus stellt ersten Fitness-Tracker vor

Denise Bergert

Der chinesische Hersteller OnePlus veröffentlicht mit dem OnePlus Band seinen ersten Fitness-Tracker.

Vergrößern Das OnePlus Band ist vorerst nur in Indien erhältlich. © OnePlus

Nach Smartphones, TV-Geräten und kabellosen Bluetooth-Kopfhörern, wagt sich OnePlus nun auch auf den Fitness-Tracker-Markt. Mit dem OnePlus Band hat der chinesische Elektronik-Hersteller in dieser Woche sein erstes Fitness-Wearable vorgestellt . Das OnePlus Band überwacht den Herzschlag sowie den Sauerstoffgehalt im Blut. Ebenfalls an Bord sind Schlaf- und Fitness-Tracking. Mit einer Akku-Ladung soll das Armband bis zu zwei Wochen durchhalten.

Das OnePlus Band erkennt 13 unterschiedliche sportliche Aktivitäten. Das Gadget kann außerdem in Verbindung mit einem Android-Smartphone genutzt werden, um Benachrichtigungen anzuzeigen, die Musikwiedergabe zu steuern oder die Smartphone-Kamera auszulösen. Der integrierte rechteckige OLED-Bildschirm misst 1,1 Zoll und löst mit 126 x 294 Pixeln auf. Zur weiteren Ausstattung gehören eine IP68-Zertifizierung und ein Akku mit 1.000 mAh.

Zum Launch am 13. Januar in Indien ist das OnePlus Band nur mit der Android-App OnePlus Health kompatibel. Eine iOS-Version soll später folgen. Das OnePlus Band kostet 2.499 Indische Rupien (umgerechnet rund 28 Euro). Wann und ob das OnePlus Band in Europa erscheinen wird, ist bislang noch nicht bekannt.