OnePlus 8T mit Ultra-Schnellladetechnik und 120-Hertz-Display vorgestellt

Cooles Design, 5G, smoothes 120-Hertz-Display und richtig schnelles Aufladen! OnePlus hat heute das OnePlus 8T vorgestellt - hier finden Sie alle Details.

Jedes Jahr im Herbst bringt OnePlus die T-Version und damit die Neuauflage der im Sommer präsentierten Handy-Generation auf den Markt. Heute hat OnePlus entsprechend das OnePlus 8T vorgestellt, das ab heute schon vorbestellbar ist. Allerdings gibt es diesmal nur ein Modell, das OnePlus 8 Pro bekommt keinen Nachfolger. Gegenüber dem OnePlus 8 (im Test) sinkt der Preis für das 8T um 100 Euro - die Ausstattung ist dabei nahezu identisch, es gibt aber wichtige Neuerungen!

Design und Display: Flacher Screen mit 120 Hertz

Design: Optisch unterscheidet sich das OnePlus 8T vom 8er maßgeblich beim Display und der Kamera auf der Rückseite. Der mit 6,55 Zoll gleich große AMOLED-Bildschirm ist jetzt flach gebaut und nicht an den Seiten abgerundet. Dadurch wirkt der Bildschirm tatsächlich größer. Die Kamera (Quad-Cam) auf der Rückseite ist jetzt nicht mehr mittig platziert sondern befindet sich wie bei den meisten Smartphones mittlerweile in einem rechteckigen Bereich oben links in der Ecke beim Blick auf die Rückseite. Insgesamt sieht das OnePlus 8T sehr edel.

Display: Wie beim OnePlus 8 besitzt auch das OnePlus 8T das Punch-Hole-Design. Dabei sitzt die Frontkamera direkt im Display, in diesem Fall oben links in der Ecke. Übrigens: Der Fingerabdruck-Sensor befindet sich direkt im Display. Die Auflösung ist mit Full-HD+ identisch zum OnePlus 8. Hinzu kommt die Bildwiederholrate von 120 Hertz, wodurch alle Inhalte geschmeidiger wirken. Die Punktedichte von 402 ppi des AMOLED-Screens ist hoch genug, sodass Inhalte überaus scharf sind und Sie einzelne Pixel nicht erkennen.

Daten OnePlus 8 OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Display-Technik Fluid AMOLED Fluid AMOLED Fluid AMOLED Display 6,55 Zoll, FHD+ 6,55 Zoll, FHD+ 6,78 Zoll, QHD+ Pixeldichte 402 ppi 402 ppi 513 ppi Hauptkamera Quad-Cam Triple-Cam Quad-Cam Kameradetails Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP) , f/1.7, OIS | Ultra-Weit: 16 MP, 123 Grad, f/2.2 | Makro: 5 MP| Monochrom: 2 MP Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP) , f/1.75, OIS | Ultra-Weit: 16 MP, 116 Grad, f/2.2 | Makro: 2 MP, f/2.4 Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP) , f/1.78, OIS | Tele: 8 MP, 3x Hybrid, f/2.44, OIS | Ultra-Weit: 48 MP, 120 Grad, f/2.2 + Makro | Farbfilter: 5 MP, f/2.4 Videoaufnahme 4K 4K 4K Frontkamera 16 MP / Full-HD 16 MP / Full-HD 16 MP / Full-HD Maße 160,7 x 74,1 x 8,4 mm 160,2 x 72,9 x 8 mm 165,3 x 74,35 x 8,5 mm Prozessor Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Arbeitsspeicher 8 | 12 GB RAM 8 | 12 GB RAM 8 | 12 GB RAM Speicher 128 | 256 GB 128 | 256 GB 128 | 256 GB erweiterbar? nein nein nein Dual-SIM ja ja ja Mobiles Internet 5G 5G 5G Akku 4500 mAh 4300 mAh 4510 mAh Preis (UVP) 599, 699 Euro 699, 799 Euro 899, 999 Euro Marktstart 20. Oktober 20 21. Apil 2020 21. Apr il2020





Leistung ist überragend

OnePlus legt stets großen Wert auf Leistung. Deshalb arbeitet unter der Haube auch im OnePlus 8T der starke Snapdragon 865 von Qualcomm. Hinzu kommen je nach Modell 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher. im Antutu Benchmark erreicht der Prozessor im OnePlus 8 eine Punktzahl von über 583.000 Punkten - und so ist auch das 8T sehr stark. In Kombination mit dem smoothen 120-Hertz-Display macht es viel Spaß, das Handy zu bedienen, da es an keiner Stelle ruckelt. Aber um ehrlich zu sein: Heutzutage erleben wir selten ein Handy, bei dem die Performance nicht stimmt, selbst Mittel- und viele Einsteiger-Handys haben mittlerweile einen guten Motor unter der Haube.





Kamera: Quad-Cam mit 48 Megapixel und Monochrom

Im OnePlus 8T steckt fast die gleiche Kamera wie im OnePlus 8. Sie besteht aus einer 48 Megapixel Hauptkamera, einer Ultra-Weitwinkel-Kamera (jetzt mit 123 statt 116 Grad), einer Makro-Cam (mit 5 statt 2 MP) und einer Monochrom-Kamera. Wie zuvor wird auch hier die Fotoqualität sehr hoch sein - die werden wir aber noch ausführlichen testen.



Akku: Ultra-schnelles Aufladen

Die Akkukapazität wächst von 4300 auf 4500 mAh, wodurch die Laufzeit etwas länger sein sollte. Wichtig ist aber auch, wie schnell der Akku wieder geladen ist. Dafür bietet OnePlus jetzt Warp Charge 65 (10 Watt / 6,5 Volt). Sie laden das Handy also mit 65 Watt - damit der Akku auch eine lange Lebensdauer bietet, ist dieser jetzt zweigeteilt - so verteilt sich die Energie! Laut OnePlus ist der Akku innerhalb von 39 Minuten auf 100 Prozent geladen. Beim OnePlus hat dies noch 68 Minuten gedauert.





Ausstattung und Software: Android 11 und 5G

Das OnePlus 8T läuft mit aktuellen OxygenOS 11 basierend auf Android 11. OnePlus ist eines der wenigen Unternehmen, das sehr schnell bei Android-Updates agiert. Der interne Speicher des Smartphones ist wahlweise 128 oder 256 GB groß und kann, wie gewohnt, nicht erweitert werden. Immerhin gibt es wieder eine Dual-SIM-Funktion. Das OnePlus 8T unterstützt wie die OnePlus-8-Serie den schnellen Mobilfunkstandard 5G!





Marktstart, Verfügbarkeit & Preis

Das OnePlus 8T ist ab jetzt vorbestellbar und ab dem 20. Oktober offiziell verfügbar. Die 128-GB-Version kostet 599 Euro, doppelter Speicher kosten 699 Euro UVP. Das OnePlus 8T ist in zwei neuen Farbvarianten erhältlich: Aquamarine Green und Lunar Silver.