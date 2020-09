OnePlus 8T: Leak verrät fast alle Spezifikationen

Denise Bergert

Das neue OnePlus-Smartphone bietet Gerüchten zufolge ein 120-Hz-Display und eine Vierfach-Kamera.

Vergrößern Der Nachfolger des OnePlus 8 wir in den nächsten Wochen enthüllt. © OnePlus

Das Online-Magazin androidcentral will in dieser Woche exklusive Details zum neuen OnePlus-Smartphone OnePlus 8T erfahren haben. Das Smartphone bietet demnach einen 6,55-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Im Gehäuse soll der Snapdragon 865+ von Qualcomm werkeln. Unterstützt wird er von acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 Gigabyte internem Speicher.

Am Design hat sich im Vergleich zum OnePlus 8 laut androidcentral nicht viel geändert. Das Gerät bietet ein nahezu randloses Display. Die Front-Kamera bringt OnePlus in einem kleinen Punch-Hole in der linken oberen Ecke unter. An der Rückseite verbaut der Hersteller im Gegensatz zum OnePlus 8 mit seinen drei Linsen eine Vierfach-Kamera. Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf. Ebenfalls an Bord sind eine Weitwinkel-Linse mit 16 Megapixeln, ein Makro-Objektiv mit fünf Megapixeln sowie eine Portrait-Linse mit zwei Megapixeln, die für den Bokeh-Effekt sorgen soll. Im Vergleich zum Vorgänger-Modell greift das OnePlus 8T auf einen verbesserten Bildsensor zurück, der detailreichere und schärfere Fotos liefern soll.

Als Betriebssystem soll auf dem OnePlus 8T Android 11 mit der Bedienoberfläche OxygenOS 11 zum Einsatz kommen. Enthüllt wird das OnePlus 8T voraussichtlich Ende September oder in der ersten Oktober-Woche. Eine Bestätigung seitens OnePlus steht bislang jedoch noch aus.