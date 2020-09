OnePlus 8T 5G ab Mitte Oktober erhältlich?

Denise Bergert

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte das neue OnePlus 8T 5G am 14. Oktober 2020 offiziell enthüllt werden.

Vergrößern So könnte das OnePlus 8T 5G aussehen. © OnLeaks / Pricebaba

Das OnePlus 8T 5G geistert bereits seit einigen Wochen durch die Gerüchteküche. Am Wochenende hat OnePlus sein neuestes Smartphone-Modell nun offiziell bestätigt. Auf dem offiziellen Twitter-Account von OnePlus India findet sich ein Teaser-Bilder mit der Aufschrift "OnePlus 8T 5G - Coming Soon". Auf der indischen Website des Elektronik-Hersteller können sich Nutzer nun zudem über den bevorstehenden Launch des OnePlus 8T 5G benachrichtigen lassen.

Wie die Website MySmartPrice aus brancheninternen Quellen erfahren haben will, soll die offizielle Enthüllung und der Launch des OnePlus 8T 5G voraussichtlich am 14. Oktober 2020 erfolgen. In den vergangenen Jahren hatte OnePlus seine T-Modelle in der Regel im September vorgestellt. Aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie könnte sich der Launch in diesem Jahr jedoch auf Oktober verschieben. Eine offizielle Bestätigung seitens OnePlus steht derzeit noch aus.

Das OnePlus 8T 5G soll Gerüchten zufolge über ein 6,55-Zoll-Display mit Full-HD+-Auflösung verfügen. Im Gehäuse soll der Snapdragon 865 werkeln. OnePlus plant zwei unterschiedliche Speicher-Modelle - eines mit acht Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher und ein zweites mit zwölf Gigabyte RAM und 256 Gigabyte internem Speicher. An der Rückseite verbaut OnePlus den Mutmaßungen zufolge eine Vierfach-Kamera mit einer 48-Megapixel-Hauptlinse, einer 16 Megapixel Weitwinkel-Linse, einer 5-Megapixel-Makro-Linse und einer Tiefensensor mit 2 Megapixeln. In einem Punch-Hole ist auf der Vorderseite eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln untergebracht. Zur weiteren Ausstattung sollen ein Akku mit 4.800 mAh und Android 11 gehören.