OnePlus-Smartphones sind wertstabile Geräte, die wenig im Preis sinken. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das OnePlus 7 und OnePlus 7 Pro trotzdem über 50 Euro günstiger bekommen.

Vergrößern OnePlus 7 und 7 Pro günstiger kaufen. © OnePlus

Auch wenn OnePlus am 26. Juli sein neues OnePlus 7T (zum Test) vorgestellt hat und auch ein OnePlus 7T Pro plant, sind die nicht mal ein halbes Jahr alten Vorgänger OnePlus 7 und 7 Pro noch immer sehr interessant. Vor allem das Pro-Modell weiß mit seiner Technik zu einem vergleichsweise attraktiven Preis zu überzeugen und macht Druck auf Samsung und Co. Das OnePlus 7T wird, wenn es demnächst auf den Markt kommt, eine absolute Kaufempfehlung werden, denn es bringt viel Technik aus dem 7 Pro mit, bleibt aber preislich auf dem Niveau des direkten Vorgängers OnePlus 7.

Sollten Sie aber ein Smartphone-Design mit echtem Fullscreen ohne Notch suchen, ein noch etwas größeres Display mit höherer Auflösung wollen und mit der Pop-Up-Kamera einen kleinen innovativen Touch wünschen, dann sollten Sie auch einen Blick auf das OnePlus 7 Pro werfen. Denn das gibt es mittlerweile für 659 Euro statt 709 Euro UVP mit 128 GB Speicher zu kaufen. Das OnePlus 7 kostet aktuell nur noch 509 statt 559 Euro UVP. Übrigens: OnePlus-Smartphones sind besonders wertstabil und bringen beim Verkauf einen vergleichsweise hohen Preis, wie Sie hier weiter unten in diesem Artikel lesen können .







OnePlus-Smartphones mit hohem Werterhalt

Sie mögen von anderen Herstellern wie Samsung, Huawei und Co. höhere Rabatte gewohnt zu sein, für ein OnePlus-Gerät sind 50 Euro Nachlass aber schon viel für ein Gerät, das rund vier, fünf Monate auf dem Markt ist. Bei Samsung und Huawei fällt der Preis tatsächlich bereits kurz nach Launch sehr extrem. OnePlus-Smartphones sind aber genau wie iPhones besonders wertstabil. Heißt: Der Gerätepreis bleibt zwar hoch und nahe an der UVP, so aber auch der Ankaufpreis für Ihr gebrauchtes OnePlus-Modell.

Beispiel: Das OnePlus 6T (zum Test) kam am 6. November 2018 für 549 Euro UVP auf den Markt für die 128GB-Version. Heute, rund 11 Monate später, bekommen Sie für ein gebrauchtes 6T im Zustand "wie neu" noch immer bis zu 325 Euro! Das sind etwa 60 Prozent des ursprünglichen Preises. Das Huawei Mate 20 Pro (zum Test) beispielsweise kam nur wenige Tage vor dem 6T für 999 Euro UVP in den Handel. Wenn Sie das Handy jetzt verkaufen wollen, bekommen Sie bis zu 335 Euro für das Gerät , was gerade einmal 30 Prozent des Startpreises entspricht.

Test-Fazit zum OnePlus 7 Pro vom 14.05.2019

Video-Beschreibung einblenden OnePlus bringt mit dem OnePlus 7 Pro sein neustes Flaggschiff auf den Markt und haut mal wieder richtig einen raus: Full-View-Display ohne Notch, ausfahrbare Selfie-Cam und übertriebene 12 GB RAM. Damit will das OnePlus 7 Pro die Konkurrenz um Galaxy S10+ und P30 Pro in die Schranken weisen. Allerdings sind die Zeiten, in denen OnePlus gute aber günstige Handys gebaut hat vorbei: 709-829 Euro kostet die Pro-Version. Immerhin bringt OnePlus mit dem "normalen" OnePlus 7 noch eine günstigere Alternative zu Preisen zwischen 559 und 609 Euro.



Das OnePlus 7 Pro überzeugt in all seinen drei Key-Features: Display, Kamera und Leistung. Mit diesem Smartphone attackiert OnePlus die großen Hersteller Huawei, Samsung und Co. Denn es spielt in derselben Liga! Es mögen zwar kabelloses Laden, eine IP-Zertifizierung und ein erweiterbarer Speicher fehlen, um so ausgestattet wie ein Galaxy S10 (zum Test) zu sein, aber das macht der aufgerufene Preis wieder wett: mit 6 GB RAM/128 GB kostet das OnePlus 7 Pro nur 709 Euro UVP - und das ist für diese Leistung wirklich ordentlich!

Pro

+ Sehr hohe Performance

+ Tolles Display ohne Notch

+ Hohe Kameraqualität

+ Vergleichsweise günstiger Preis

Contra

- Kein kabelloses Laden

- Speicher nicht erweiterbar

- IP-Zertifizierung fehlt