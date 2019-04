OnePlus 7 Serie wird am 14. Mai enthüllt

Denise Bergert

OnePlus wird seine neue Smartphone-Generation auf einem Launch-Event am 14. Mai 2019 in London enthüllen.

Vergrößern OnePlus enthüllt seine neuen Smartphones weltweit am 14. Mai. © OnePlus

OnePlus hat heute den Enthüllungstermin für seine neue Smartphone-Serie bekannt gegeben. Die OnePlus-7-Generation wird demnach am 14. Mai 2019 um 17 Uhr in den Printworks in London vorgestellt. OnePlus streamt das Event unter anderem über die Video-Plattform YouTube live im Internet . OnePlus-Fans haben außerdem die Möglichkeit, live beim Event dabei zu sein. Event-Tickets können ab sofort zum vergünstigten Preis von 18 Euro pro Stück über die offizielle OnePlus-Website bestellt werden . Ab 25. April schlagen Standard-Tickets dann mit 34 Euro pro Stück zu Buche. Gruppen-Tickets kosten dann 23 Euro.

Im Rahmen des Launch-Events in London werden drei neue Smartphone-Modelle erwartet , das OnePlus 7, das OnePlus 7 Pro sowie eine 5G-Version der neuen Handy-Generation. Das Pro-Modell soll den Gerüchten zufolge über einen AMOLED-Bildschirm im 6,64-Zoll-Format und Quad-HD+-Auflösung verfügen. Ebenfalls an Bord sind eine ausfahrbare Selfie-Kamera, ein Akku mit 4.000 mAh und eine Dreifach-Kamera mit 48 Megapixeln an der Rückseite. Das OnePlus 7 Pro verzichtet auf die Pop-Up-Kamera und bringt die Front-Linse in einer kleinen Notch unter. Wie beim Pro-Modell verbaut OnePlus auch bei diesem Gerät eine Dreifach-Kamera mit 48 Megapixeln.