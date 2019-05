OnePlus 7 Pro schon vor Marktstart kaufen

Dennis Steimels

Offiziell kommen OnePlus 7 und Oneplus 7 Pro erst am 21. Mai in den Handel. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Pro schon jetzt kaufen können - vor Marktstart!

Video-Beschreibung einblenden OnePlus bringt mit dem OnePlus 7 Pro sein neustes Flaggschiff auf den Markt und haut mal wieder richtig einen raus: Full-View-Display ohne Notch, ausfahrbare Selfie-Cam und übertriebene 12 GB RAM. Damit will das OnePlus 7 Pro die Konkurrenz um Galaxy S10+ und P30 Pro in die Schranken weisen. Allerdings sind die Zeiten, in denen OnePlus gute aber günstige Handys gebaut hat vorbei: 709-829 Euro kostet die Pro-Version. Immerhin bringt OnePlus mit dem "normalen" OnePlus 7 noch eine günstigere Alternative zu Preisen zwischen 559 und 609 Euro.



Am 14. Mai hat OnePlus seine beiden neuen Flaggschiffe OnePlus 7 und OnePlus 7 Pro (Test) vorgestellt. Letzteres ist jetzt das "Ultra-Premium"-Modell und spiel auf einem Niveau mit dem Huawei P30 Pro (Test) und Galaxy S10/S10+ (Test) . Doch preislich ist es deutlich attraktiver! Die OnePlus 7-Serie gibt es in verschiedenen Varianten, die sich in der Größe des RAM-Speichers und des internen Speichers unterscheiden. Das sind die Modelle:

OnePlus 7 mit 6 GB RAM und 128 GB ROM für 559 Euro



OnePlus 7 mit 8 GB RAM und 256 GB ROM für 609 Euro



OnePlus 7 Pro mit 6 GB RAM und 128 GB ROM für 709 Euro ( bei Otto ansehen )

OnePlus 7 Pro für 8 GB RAM und 256 GB ROM für 759 Euro (bei Otto ansehen )

OnePlus 7 Pro für 8 GB RAM und 256 GB ROM für 829 Euro

OnePlus 7 und 7 Pro vor Marktstart kaufen

Offizieller Verkaufsstart des OnePlus 7 Pro ist der 21. Mai. Ab diesem Tag können Sie es direkt im OnePlus-Store oder bei Partnern wie Otto.de bestellen. Das Standard-Modell OnePlus 7 folgt im Juni genau wie Almond-Farbvariante der Pro-Version.

Pop-up-Stores: Wer solange auf OnePlus 7 Pro nicht warten will, der kann das Gerät bereits am 18. Mai in einem OnePlus Pop-up-Store ausprobieren und sofort kaufen. Den deutschen Store finden Sie in Berlin in der Prinzenstraße 85. Der Verkauf findet von 15 bis 20 Uhr statt.



Test-Fazit zum OnePlus 7 Pro vom 14. Mai

Das OnePlus 7 Pro überzeugt in all seinen drei Key-Features: Display, Kamera und Leistung. Mit diesem Smartphone attackiert OnePlus die großen Hersteller Huawei, Samsung und Co. Denn es spielt in derselben Liga! Es mögen zwar kabelloses Laden, eine IP-Zertifizierung und ein erweiterbarer Speicher fehlen, um so ausgestattet wie ein Galaxy S10 zu sein,aber das macht der aufgerufene Preis wieder wett.