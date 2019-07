OnePlus 6 für nur 349 Euro - über 110 Euro gespart

► Oneplus 6 bei Amazon: amzn.to/2KDUAX5

Oneplus - das hieß schon immer: Aktuelle Hardware, aber deutlich günstiger als bei der Konkurrenz. Mit diesem Credo ist der chinesische Hersteller zu einem namhaften Konkurrenten der großen Hersteller geworden. Auch beim Oneplus 6 ist es nicht anders. Das ist mit dem Snapdragon 845, 6 oder 8 GB RAM und einer Dual-Kamera ähnlich gut ausgestattet wie die teuren Flaggschiffe von Samsung und Co. Und der Preis? Der ist mit 519, 569 oder gar 619 Euro leider nicht mehr so weit von der Konkurrenz entfernt wie einst. Was das Oneplus 6 drauf hat, testen wir in diesem Video.