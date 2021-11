Omniverse: Plattform für KI-Avatare von Nvidia

Denise Bergert

Die neue Plattform Omniverse von Nvidia soll die Berechnung von KI-Avataren in Echtzeit ermöglichen.

Nvidia stellt Omniverse Avatar vor.

Nvidia hat heute mit Nvidia Omniverse eine neue Plattform für KI-Avatare vorgestellt . Omniverse soll Technologien aus den Bereichen Sprach-KI, Computer Vision, natürliches Sprachverständnis, Recommendation Engines und Simulation verbinden. Die über Omniverse erstellten Avatare sind laut Nvidia interaktive Charaktere, die mit Raytracing-3D-Grafiken dargestellt werden und in der Lage sein sollen, sich mit dem Nutzer über unterschiedliche Themen zu unterhalten.

KI-Assistenten im Kundendienst

Die neue Nvidia-Plattform soll die Entwicklung von KI-Assistenten ermöglichen, die auf unterschiedliche Branchen angepasst werden können. Als Einsatzgebiete im Kundenservice nennt Nvidia unter anderem Restaurant-Bestellungen, Terminvereinbarungen, Reservierungen oder auch Banktransaktionen.

„Das Zeitalter der intelligenten virtuellen Assistenten ist angebrochen“ , erklärt Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia. „Omniverse Avatar kombiniert die grundlegenden Grafik-, Simulations- und KI-Technologien von Nvidia, um einige der komplexesten Echtzeitanwendungen zu entwickeln, die je geschaffen wurden. Die Anwendungsfälle von kollaborativen Robotern und virtuellen Assistenten sind unglaublich und weitreichend.“

Einsatz im Restaurant und als Fahrassistent

Nvidia Omniverse und der Teilbereich Omniverse Avatar befinden sich derzeit mit mehr als 70.000 Nutzern in der offenen Beta-Phase. Testweise zum Einsatz kommt Omniverse Avatar derzeit etwa bei Projekt Tokkio als Kundendienst Avatar in einem Restaurant-Kiosk oder als digitaler Assistent in der Drive Concierge Plattform als Auswahlhelfer für den besten Fahrmodus.

Die Omniverse-Plattform wird außerdem von Project Maxine genutzt, einer Anwendung für virtuelle Zusammenarbeit mit Video- und Audiofunktionen. In einer Demonstration sitzt eine Mitarbeiterin in eine lauten Café. Ihre Stimme wird trotz Hintergrundlärm in Echtzeit transkribiert und in drei unterschiedliche Sprachen übersetzt. Die Open-Beta von Omniverse Avatar kann bei Nvidia heruntergeladen werden.