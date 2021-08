René Resch

Bandai und Disney/Lucasfilm kooperieren und bringen gemeinsam einen Tamagotchi als R2-D2-Variante.

Vergrößern Offzieller R2-D2-Tamagotchi vorgestellt © Bandai / Disney

Als der Tamagotchi 1997 in Deutschland erschien, löste das kleine Ei einen regelrechten Hype aus. Lieferengpässe begünstigten damals sogar den Schwarzmarkt. Der große Ansturm auf die witzigen Pflege-Eier gehört längst der Vergangenheit an, verkauft werden die Geräte aber selbst heute noch. Disney/Lucasfilm haben sich mit dem Hersteller Bandai zusammengetan und werden den Begleiter für die Hosentasche nun in einer R2-D2-Variante auf den Markt bringen - das geht aus einem offiziellen Blogpost auf der Star-Wars-Seite hervor.

Das Star Wars R2-D2 Tamagotchi kommt am 11. November in den USA auf den Markt, und es liegt an den Fans, den berühmten Droiden zu trainieren, zu reinigen und zu pflegen. Vorbestellen kann man den R2-D2-Tamagotchi allerdings schon jetzt. Ob es den Star-Wars-Tamagotchi offiziell in Deutschland zum Kauf geben wird, ist allerdings fraglich.

"Epischer" R2-D2-Tamagotchi für 20 US-Dollar

Amazon USA listet den Tamagotchi bereits für 19,99 US-Dollar. Das Gerät gibt es dabei in zwei verschiedenen Farbvarianten. Dabei kann R2-D2 19 Fähigkeiten erlernen, der Spaß wird mit 9 Mini-Spielen abgerundet. Bei laufendem Spiel darf R2-D2 nicht zu lange vernachlässigt werden, Starwars.com schreibt dazu "Wenn er zu lange vernachlässigt wird, könnten die Jawas kommen und R2 mitnehmen!"

Tamagotchi Star Wars R2-D2 (Amazon USA) für 19,99 US-Dollar vorbestellen



Auch Bandai freut sich über die Zusammenarbeit mit Lucasfilm: "Star Wars hat sich als zeitloses Franchise erwiesen, das von den Fans gerne weiter erforscht wird. Deshalb ist es eine große Freude, es in das Tamagotchi-Erlebnis einzubinden", sagt Takayoshi Oyama, Manager, Business Management Team bei Bandai. "Das R2-D2 Tamagotchi ist eine epische Zusammenarbeit und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Fans der Serie auf dieses außergewöhnliche Gerät reagieren!"