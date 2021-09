René Resch

Zum kommenden Call of Duty: Vanguard haben die Entwickler neue Informationen sowie einen Trailer zum Multiplayer-Modus veröffentlicht.

Offizieller Multiplayer-Trailer zu Call of Duty: Vanguard erschienen © Activision

Der Entwickler Sledgehammer Games hat zum kommenden Shooter "Call of Duty: Vanguard" den Mehrspieler-Modus in einem Live-Stream genauer vorgestellt. Ebenfalls wurde ein offizieller Multiplayer-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Nach Entwicklerangaben dürfen sich die Spieler und Fans der Serie auf 20 Mulitplayer-Maps freuen. Mit dabei sind die Karten Hotel Royal, Eagle's Nest, Gavutu und Red Star. Weiterhin wurde der neue Spielmodus "Patrol" vorgestellt, in dem sich Spieler möglichst in der sich bewegenden Scoring-Zone aufhalten müssen und so Punkte für das eigene Team generieren.

Weiterhin wird es ein neues Pacing-System geben, um in den Lobbys Spiele zu finden, die genau den eigenen Vorstellungen entsprechen. Unter den verschiedenen Modi geht es bei "Taktisch" in 6-vs-6-Matches, bei "Angriff" spielt man mit 20 bis 28 Spielern und die größten Matches wird es im "Blitz"-Modus geben, hier spielen 28 bis 48 Spieler gegeneinander. Zudem gibt es ein neues Clan-System, das Fortschritte der Gruppe aufzeichnet sowie den Spielern Embleme und Belohnungen bescheren wird.

Bestätigt sind zudem neue Waffen, Ausrüstungen, Zerstörungsfeatures und verschiedene Wetterverhältnisse auf den Karten. Den Entwickler-Stream können Sie sich hier noch einmal ansehen:

Beta startet am 10. September

Ab dem 10. September 2021 können Interessierte das Spiel in der Beta ausprobieren. Zuerst auf Sonys Playstation, eine Woche später auch für PC und Xbox. Das komplette Spiel soll am 5. November 2021 erscheinen.