Offiziell: GTA Trilogy als "Definitive Edition" noch 2021

Panagiotis Kolokythas

Rockstar hat offiziell die Neuauflage von "Grand Theft Auto - The Trilogy" als Definitive-Edition angekündigt.

Vergrößern Erscheint noch 2021: Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition © Rockstar Games

Nach den Gerüchten in den vergangenen Wochen hat jetzt Rockstar Games offiziell bestätigt: Noch in diesem Jahr erscheint "The Definitive Edtion" von "Grand Theft Auto - The Trilogy". Die Sammlung wird Neuauflagen der drei Spiele "Grand Theft Auto III", "Grand Theft Auto: Vice City" und "Grand Theft Auto: San Andreas" enthalten. Damit feiert Rockstar Games auch ein Jubiläum, denn "Grand Theft Auto III" erschien am 21. Oktober 2001 und wurde ein Mega-Erfolg für das Entwickler-Studio.

"Grand Theft Auto III hat nicht nur einen neuen Weg für das Open-World-Genre geebnet, sondern auch Grand Theft Auto als kulturelles Phänomen etabliert, ebenso wie die beiden nachfolgenden - und ebenso legendären - Teile der Serie, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas", erklärt Rockstar Games in dem Tweet mit der Ankündigung der "Definitive-Edition".

"Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition", so der vollständige Titel, wird für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbone One, Nintendo Switch und PC noch in diesem Jahr erscheinen. Letztere Variante über den Rockstar Games Launcher. Alle drei Spiele erhalten laut den Entwickler ein "umfassendes Upgrade" inklusive grafischen Verbesserungen und modernen Gameplay-Optimierungen. Das klassische Aussehen und Spielgefühl der Originalspiele sollen aber erhalten bleiben. In den kommenden Wochen sollen weitere Details verraten werden.

In der ersten Jahreshälfte 2022 soll es dann auch noch "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" für Android und iOS geben.