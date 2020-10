Office-Notebooks ab 199 Euro inklusive Windows 10: Amazon Prime Day 2020

Michael Schmelzle

Sparen Sie bis zu 30 Prozent bei Office-Notebooks: Schon ab 199 Euro gibt's beim Prime Day 2020 gute Arbeits-Laptops fürs Homeoffcice, Studium und Home-Schooling.

Vergrößern Amazon Prime Day 2020: Office-Notebooks von Markenherstellern wie HP, Lenovo und Co. von unter 200 bis knapp 500 Euro © Amazon

Ein guter Arbeits-Laptop inklusive Windows 10 für unter 200 Euro gibt's nicht - beim Amazon Prime Day 2020 schon: Der HP 14s-fq0214ng mit dem bis zu 2,6 GHz schnellen Dual-Core AMD 3020e, AMD Radeon Vega 3 Grafikkern, 4GB DDR4 RAM, 64GB eMMC, WLAN-ac und Bluetooth 4.2. Der knapp 1500 Gramm leichte HP-Laptop setzt auf ein 14-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1366 x 768 Bildpunkten. Amazon Prime Day 2020 Preis: nur 199 statt 279 Euro - Sie sparen 29 Prozent.

Bereits mit einer 512 GB großen SSD ist der Lenovo V15-ADA Laptop ausgestattet. In dem Notebook für nur 349 statt 429 Euro arbeitet der AMD Athlon Silver 3050U, ein Zweikern-Prozessor mit Taktraten von 2,3 bis 3,2 GHz, der den Grafikkern Radeon RX Vega 2 an Bord hat. Hinzu kommen 8GB RAM und ein 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung.

29 Prozent sparen Sie auch beim Lenovo IdeaPad 3 mit dem bis zu 3,4 GHz schnellen Dual-Core Intel Core i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD, WLAN-ac und Bluetooth 4.3. Der Laptop wiegt 1600 Gramm und kommt ebenfalls mit 14-Zoll-Display, das ebenfalls in Full-HD auflöst. Amazon Prime Day 2020 Preis: nur 379 statt 479 Euro

Für rund 400 Euro ist beim Prime Day mit dem Lenovo IdeaPad C340 sogar schon ein Convertible zu haben - also ein Notebook, das Sie nach einer 360-Grad-Drehung des Displays auch als Tablet nutzen können. In dem 2-1-Laptop sind der 2,4-GHz-Doppelkerner Intel Pentium 6405U, 8 GB RAM und eine 256 GB SSD verbaut. Amazon Prime Day 2020 Preis: Nur 429 statt 535 Euro - Sie sparen 20 Prozent.



Mehr Ausstattung: Office-Notebooks bis 500 Euro

Wer etwas mehr für sein Office-Notebook ausgeben will, etwa für eine Quad-Core-CPU, eine großere SSD, ein optisches Laufwerk, moderne Anschlüsse und Extras wie einen Fingerprint-Scanner, wird beim Prime Day schon für unter 500 Euro fündig. Mit dem bis zu 3,7 GHz schnellen Quad-Core AMD Ryzen 5 3500U inklusive Spiele-tauglicher On-Board-Grafik Radeon RX Vega 8, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Fingerabdrucksensor kommt das HONOR MagicBook 14 Laptop mit einem 14 Zoll großen IPS-Full-HD-Display. Alternativ gibt's das HONOR MagicBook 15 Laptop mit 15-Zoll-Display. Amazon Prime Day 2020 Preis: je 484 statt 600 Euro - Sie sparen 19 Prozent.

Tipp: Viele weitere attraktive Tagesangebote am Amazon Prime Day 2020 (13. + 14. Oktober 2020) finden Sie in diesem Beitrag.

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.