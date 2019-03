Office 365 Home: 1-Jahres-Lizenz für sechs Nutzer für 59,49 Euro

Michael Söldner

Beim Online-Händler Amazon wird die 1-Jahres-Lizenz für Office 365 Home aktuell deutlich günstiger angeboten.

Wer seine Office-356-Lizenz verlängern oder selbige erstmals abschließen möchte, findet bei Amazon ein preiswertes Angebot: Noch acht Stunden lang bietet der Online-Versandhändler eine 1-Jahres-Lizenz von Office 365 Home für bis zu sechs Nutzer zum Preis von 59,49 Euro an. Der Aktivierungscode wird nach dem Kauf als E-Mail verschickt und stammt direkt von Amazon. Normalerweise kostet die Lizenz zwischen 70 und 80 Euro. Enthalten sind die Premium-Versionen von Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher und Access.

Auch 1 TB Cloudspeicher pro Benutzer sind in der Lizenz enthalten. Auf den Servern von Microsoft lassen sich damit Dokumente ablegen, auch zur gemeinsamen Nutzung mit Kollegen und Freunden. Durch das Cloud-Angebot sind die Dokumente auch unterwegs immer griffbereit. Außerdem packt Microsoft 60 Freiminuten ins Festnetz oder in über 40 Länder per Skype mit ins Bundle von Office 365 Home. Die enthaltenen Programme stehen als Versionen für Windows, Macs, Android und iOS zur Verfügung. Wer die Mobilversionen nutzen möchte, benötigt aber zusätzliche App-Downloads aus den jeweiligen App Stores. Sollte mal etwas klemmen, ist auch ein Premium-Support per Chat oder Telefon durch Microsoft-Mitarbeiter im Abo von Office 365 Home enthalten. Wer hingegen die physische Version bevorzugt, zahlt für den Aktivierungscode in einer Box 79 Euro.

Office 365 Home Lizenz bei Amazon anschauen