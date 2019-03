Österreich startet bereits heute 5G-Mobilfunknetz

Hans-Christian Dirscherl

In Österreich startet heute das 5G-Mobilfunknetz. 25 Sendestationen funken seit heute im 5G-Netz. In diesen Gemeinden steht 5G ab sofort zur Verfügung.

Vergrößern Österreich ist 5G-Pionierland © Deutsche Telekom

In Deutschland läuft die Versteigerung der 5G-Frequenzen noch. Doch in Österreich nehmen bereits die ersten 25 Sendestationen den Betrieb auf. Die 5G-Frequenzauktion in Österreich war Anfang März 2019 abgeschlossen. Mit den dabei für 57 Millionen Euro erworbenen Frequenz-Nutzungsrechten startet T-Mobile Austria am heutigen 26. März 2019 den Ausbau des nächsten Kommunikationsstandards 5G in Österreich und zwar vorwiegend in ländlichen Regionen. Weitere 5G-Stationen sollen im Laufe des weiteren Ausbaus an das Mobilfunknetz angeschlossen.



Die 5G-Pionier-Gemeinden Österreichs sind laut Telekom: Feichtendorf (Kärnten), Hochstrass (Niederösterreich), Hohenau an der March (Niederösterreich), Innsbruck (Tirol), Kaindorf an der Sulm (Steiermark), Kalsdorf bei Graz (Steiermark), Kapfenberg (Steiermark), Kirchbichl (Tirol), Loosdorf (Niederösterreich), Oberhofen am Irrsee (Oberösterreich), Pirka (Steiermark), Ried im Innkreis (Oberösterreich), Seefeld in Tirol (Tirol), Serfaus (Tirol), St. Johann in Tirol (Tirol), Villach (Kärnten) und Wartberg im Mürztal (Steiermark).

Vergrößern Die 5G-Pionier-Gemeinden Österreichs © Deutsche Telekom

Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile Austria: „Mit 5G hält mobile Breitbandversorgung künftig mit der Leistung des Glasfaserkabelnetzes Schritt und wird Regionen versorgen, bei denen das Verlegen von Leitungen aufwändig, langsam und teuer wäre. Anstatt einen Haushalt per Leitung ans Internet anzuschließen, wird 5G dafür sorgen, dass Breitbandinternet per Funk ins Eigenheim kommt. Von 2018 bis 2021 investiert T-Mobile insgesamt rund eine Milliarde Euro, um leistungsfähige mobile wie fixe Breitbandinfrastruktur für Österreich zu gewährleisten.“

Srini Gopalan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG, fügt hinzu:„ Wir freuen uns, dass Österreich zum 5G-Pionierland innerhalb der Deutschen Telekom wird. Trotz der schwierigen topographischen Lage ist Österreich Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien.“



Für die ersten "friendly customers" wird T-Mobile Austria spezielle 5G-Router zur Verfügung stellen. Die ersten 5G-Smartphones werden noch im Laufe von 2019 erwartet. In größerer Modelvielfalt und Stückzahl werden 5G-fähige Smartphones und Tablets voraussichtlich 2020 zur Verfügung stehen.

