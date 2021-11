Öko-Initiative von O2: Jetzt altes Handy zu Geld machen

Oliver Eismann

Mit dem ausgedienten Smartphone Geld verdienen und gleichzeitig für die Umwelt etwas Gutes tun: O2 kauft Ihr Altgerät ab sofort online beim Abschluss eines Neuvertrags an. Sie profitieren von einer einfachen Abwicklung und sparen unterm Strich bares Geld.

Vergrößern Gut für Ihren Geldbeutel und die Umwelt: Verkaufen Sie Ihr ausgemustertes Smartphone bei Abschluss eines O2-Neuvertrags. © Shutterstock, Musicman

Faltbare Displays, leistungsstärkere Kameras, schnellere Prozessoren – ständig werfen die großen Hersteller wie Apple, Samsung und Xiaomi neue Smartphone-Modelle auf den Markt. Durch den Reiz des Neuen werden tadellos funktionierende Geräte oft früh ausgemustert. Darauf reagiert O2 mit der Initiative „ Let’s Keep The Planet Blue ”. Gemeinsam mit Teqcycle Solutions als Partner kauft O2 alte Smartphones und Tablets zur Weiterverwertung zurück. Damit trägt der Provider zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei. Kunden profitieren von einer Bargeldauszahlung.

So funktioniert der Handyankauf bei O2

Der Handy-Rückkauf über die O2-Website ist an den Kauf eines neuen Smartphones geknüpft. Legen Sie also zunächst Ihr neues Wunschmodell in den Warenkorb. Nach einem Klick auf „Jetzt unverbindliches Angebot einholen“ geben Sie die Modellbezeichnung des Telefons ein. Einzige Voraussetzung: Das Gerät muss sich noch einschalten lassen. Nun wird Ihnen der voraussichtliche Ankaufspreis angezeigt. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach dem Check des Geräts.

Vergrößern Für das Rückkaufangebot von O2 genügen wenige Angaben. Wichtig ist, dass sich das Gerät noch einschalten lässt.

Auch Smartphones mit starken Gebrauchsspuren und defekte Geräte nimmt O2 an. Je besser der Gesamtzustand Ihres Smartphones ist, desto höher ist der Preis, den Sie erzielen.

Nach Abschluss der Bestellung Ihres Neugeräts erhalten Sie eine E-Mail des O2-Partners Teqcycle. Sie enthält alle Infos zum Ablauf des Handyankaufs. Nutzen Sie den beigefügten Paketschein zum kostenfreien Einsenden Ihres alten Smartphones. Alternativ geben Sie Ihr Smartphone einfach im nächsten O2-Shop ab.

Neue Handytausch-Bundles bei O2

Umwelt-Tipp: Smartphones, die sich nicht mehr einschalten lassen, sind zwar vom Handyankauf ausgeschlossen. Sie können aber zum fach- und umweltgerechten Recycling in den O2-Shops abgeben werden.

Das passiert mit den angekauften Handys

Den Smartphones und Tablets schenken Sie durch den Verkauf bei O2 ein neues Leben. Die Geräte werden geprüft, aufbereitet und DSGVO-konform gelöscht. Danach finden Sie den Weg über den Gebrauchtmarkt zu einem neuen Besitzer. O2 zufolge spart jedes wiederverwendete Smartphone bis zu 58 Kilogramm klimaschädliches CO2.

