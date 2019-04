René Resch

Im Zuge von Amazons Frühlings-Angebote-Woche gibt es die VR-Brille Oculus GO zu einem reduzierten Preis.

Vergrößern Oculus GO VR-Brille bei Amazon reduziert erhältlich © Amazon

Vom 8. bis 15. April 2019 läuft die Amazon-Frühlings-Angebote-Woche. Aktuell gibt es die Oculus-GO-VR-Brille für einen deutlich reduzierten Preis auf Amazon im Angebot.

Die Oculus GO bietet dabei einen einfachen Einstieg in die VR-Welt, die Brille ist nämlich allein lauffähig, Sie benötigen keine zusätzlichen Geräte für den VR-Betrieb. Weiterhin bietet die Brille 64 Gigabyte integrierten Speicher, HD-Optik, integriertes Spatial Audio und eine an die VR-Brille optimierte Grafik.



Oculus GO 64GB + Tasche für 259 statt 304,94 Euro bei Amazon kaufen



