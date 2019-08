Obi-Wan Kenobi bekommt angeblich eigene Serie

Denise Bergert

Disney könnte aktuellen Gerüchten zufolge aus dem geplanten Spin-Off um Obi-Wan Kenobi ein TV-Serie für Disney+ machen.

Vergrößern Ewan McGregor bekommt als Obi-Wan Kenobi eine eigene TV-Serie. © Disney / Lucasfilm

Schauspieler Ewan McGregor befindet sich aktuellen Gerüchten zufolge in Gesprächen zu einer Möglichen Rückkehr in seine Star-Wars-Rolle Obi-Wan Kenobi. Das will das Filmmagazin Deadline aus Projektnahen Kreisen erfahren haben. Laut dem Bericht soll der 48-jährige McGregor die Hauptrolle in einer Spin-Off-Serie um den Mentor von Luke Skywalker spielen. Dabei soll es sich um ein exklusives Projekt für Disney+ handeln.

Ursprünglich hatte Disney ein abendfüllendes Kinofilm-Spin-Off mit Obi-Wan Kenobi im Stile von Rogue One: A Star Wars Story und Solo: A Star Wars Story geplant. Aufgrund des mäßigen Erfolgs der beiden Filme wollen Disney und Lucasfilm den Mutmaßungen zufolge nun jedoch auf eine TV-Serie umschwenken. Details zur Story und dem Umfang hält Disney noch unter Verschluss. Eine offizielle Bestätigung steht ebenfalls noch aus. Ein erster Teaser-Trailer sowie die offizielle Ankündigung werden noch in diesem Monat im Rahmen der D23 Expo im kalifornischen Anaheim erwartet. McGregor war in den drei Star-Wars-Filmen The Phantom Menace, Attack of the Clones und Revenge of the Sith von 1999 bis 2005 in die Rolle von Obi-Wan Kenobi geschlüpft. 2015 hatte er eine Sprecher-Rolle in Star Wars: The Force Awakens.