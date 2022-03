Obi-Wan Kenobi: Teaser-Trailer entzückt die Fans

Panagiotis Kolokythas

Disney präsentiert einen Teaser-Trailer zur Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi". Bei den Fans kommt der gut an.

Vergrößern Star Wars: Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai auf Disney+ © Disney

Seit einigen Wochen wissen wir, dass auf Disney+ am 25. Mai 2022 die neue Star-Wars-Miniserie "Obi-Wan Kenobi" mit Ewan McGregor in der Hauptrolle als Jedi-Meister startet. Jetzt hat Disney einen Teaser-Trailer veröffentlicht, in dem erste Szenen aus der Serie zu sehen sind.

In "Star Wars: Obi-Wan Kenobi" gibt es ein Wiedersehen mit McGregor, der bereits in den Star-Wars-Episoden I, II und III mitwirkte. Die in der Serie erzählte Handlung beginnt laut den Machern rund zehn Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" ( hier auf Disney+ verfügbar ). Darth Vader ist auch mit von der Partie. Hayden Christensen spielt den schwarzen Lord, in den sich Anakin Skywalker in "Star Wars: Episode III" verwandelt hat. Der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi trifft auf den jungen Luke Skywalker und muss diesen beschützen.

Im 100 Sekunden kurzen Teaser-Trailer selbst wird Darth Vader noch nicht gezeigt, er ist aber zu hören. Dafür ist aber McGregor natürlich zu sehen und einige Lichtschwert-schwingende Jedi-Jäger. Mehr wollen wir nicht verraten, schauen Sie einfach selbst:



Bei den Fans kommt der Teaser-Trailer sehr gut an. Binnen weniger Stunden wurde der Clip schon über 6,1 Millionen Mal angeschaut und hat über 385.000 positive Bewertungen erhalten. Einige Kommentare auf Youtube:

Absolute Gänsehaut, wenn die Musik einsetzt. Ich bin so gespannt darauf.

"Zwischen Finsternis und Niederlage überlebt die Hoffnung" Dieser Trailer hätte sich selbst nicht besser beschreiben können.

Ich liebe Vaders Atem am Ende. Ich kann es kaum erwarten!

"Der Kampf ist vorbei. Wir haben verloren.": Es bricht einem das Herz, den Schmerz in seiner Stimme zu hören. Alles, wofür er gekämpft hat, wurde zerstört, und sein bester Freund hat sich der dunklen Seite zugewandt.

Hoffentlich sehen wir in einer absolut dunklen Zeit einen Hauch von Hoffnung.

Endlich, nach so vielen Jahren, erhalten wir einen echten Nachfolger für "Die Rache der Sith"!

Darum geht's in Obi-Wan Kenobi

Konkret verrät Disney+ bisher so viel zu "Star Wars: Obi-Wan Kenobi":

"Die Geschichte beginnt 10 Jahre nach den dramatischen Ereignissen von "Star Wars: Die Rache der Sith", wo Obi-Wan Kenobi seine größte Niederlage erlitt – den Untergang und die Verderbnis seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte. In der Serie spielt Ewan McGregor erneut die Rolle des kultigen Jedi-Meisters und Hayden Christensen kehrt in der Rolle des Darth Vader zurück. Zur Besetzung gehören außerdem Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie."