ONLYOFFICE Docs: Effizientes und sicheres gemeinsames Arbeiten

ONLYOFFICE Docs ist die perfekte Alternative zu Office-Lösungen von Microsoft, Google und Co. auf Open-Source-Basis. Mit der Software ist ein sicheres gemeinsames und effizientes Arbeiten für Unternehmen, Entwickler oder auch für den Eigenbedarf möglich.

ONLYOFFICE Docs: Gemeinsam, effizient und sicher arbeiten

ONLYOFFICE Docs ist eine Office-Suite auf Open-Source-Basis und eignet sich dabei perfekt als Alternativ-Lösung für Office-Programme von Microsoft, Google oder anderen Anbietern. Das Erstellen von Texten, Tabellen und Präsentationen ist mit der Software kein Problem, und auch ein gemeinsames Arbeiten im Team ist mit der quelloffenen Software möglich.



Sicher & effizient gemeinsam arbeiten

Das gemeinsame Arbeiten steht bei ONLYOFFICE Docs im Fokus. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es besonders wichtig, dass Dokumente gemeinsam und zeitgleich möglichst effizient bearbeitet werden können, was mit der Office-Suite optimal gemeistert wird.



Die Sicherheit leidet in diesem Fall auch nicht, denn mit der Open-Source-Software haben Sie die volle Kontrolle und viele Integrationsmöglichkeiten für Ihre Daten. So kann die Speichermöglichkeit frei gewählt und in verschiedene Speicherdienste integriert werden, unter anderem in ownCloud, Seafile, Nextcloud, Alfresco, Nuxeo, HumHub und viele weitere.

Auch hier wurde mitgedacht: Für die nötigen Integrationen gibt es vom Hersteller bereits gebrauchsfertige Apps sowie eine Unterstützung des WOPI-Protokolls, mit der sichergestellt werden kann, dass gemeinsame Projekte nicht auf fremden Cloudspeichern landen und nur direkt auf den eigenen Servern gespeichert werden.

Sprich: Sie haben von jedem Gerät aus superschnellen Zugriff auf Ihre Dokumente und können diese in Echtzeit mit mehreren Leuten bearbeiten – auf den eigenen Servern, auf deren Sicherheit Sie im Idealfall letztendlich am meisten vertrauen.

Aber vertrauen Sie auch der Software? Diese Frage ist oftmals schwierig zu beantworten – wie einer Software vertrauen, die man nicht selbst entwickelt hat? Das Stichwort ist hier Open Source. Der Quellcode von ONLYOFFICE ist vollends über die Plattform GitHub einsehbar – Sie installieren somit nichts auf die eigenen Server und erleben im Nachhinein keine böse Überraschung.

Um den Zugriff vor Unbefugten zu schützen, setzt ONLYOFFICE Docs auf JSON-Token, und mit aktiviertem HTTPS-Protokoll wird zudem der Datenverkehr verschlüsselt. Falls es noch sicherer sein muss, können Sie über sogenannte Privaträume arbeiten. Diese Arbeitsumgebungen bieten noch mehr Sicherheit beim gemeinsamen Arbeiten, da das komplette Dokument mit dem AES-256-Algorithmus verschlüsselt wird. Und auch sonst bietet die Software volle Kontrolle: Sie entscheiden, inwiefern Sie das Kopieren, Drucken, oder Downloaden von Dokumenten beschränken und fügen Ihren Dokumenten bei Bedarf auch ein digitales Wasserzeichen hinzu.



Starke Kompatibilität zu bekannten Office-Lösungen

Gegenüber proprietären Lösungen der bekannten Anbieter haben Sie mit ONLYOFFICE Docs keinerlei Abstriche zu befürchten – hier ist die Kompatibilität das Stichwort. Die Software verwendet nativ OOXML-Formate, um so die beste Kompatibilität mit Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten zu gewährleisten. Neben den gängigsten Formaten wie docx, xlsx und pptx deckt das Office-Paket auch noch viele weitere Formate ab. Die Liste kann sich dabei sehen lassen: doc, xls, ppt, pdf, txt, rtf, html, odt, odp, ods, epub sowie csv.

Des Weiteren bietet die Software sämtliche Funktionen anderer gängiger Office-Software-Anwendungen. Sie haben also keinerlei Abstriche zu befürchten – die Vorteile liegen klar auf der Hand.



Anpassen und personalisieren Sie die Software nach eigenem Ermessen

ONLYOFFICE Docs lässt sich auch perfekt auf die eigenen Bedürfnisse beziehungsweise die des eigenen Unternehmens zuschneiden und personalisieren. Die Optionen reichen dabei von der Farbgebung der Benutzeroberfläche über hellere oder dunklere Themen-Designs und perfekte Skalierbarkeit – auch für Monitore mit hoher DPI – bis zu ein- und abblendbaren Rastern und Lineal-Funktionen.

Noch mehr Möglichkeiten tun sich in ONLYOFFICE mittels API-Integration auf. Hier haben Entwickler viele Freiheiten. So können Sie Elemente im Interface verändern, verschiedene Schaltflächen zeigen oder ausblenden und weitreichende Änderungen am Aussehen der Software vornehmen. Komplett personalisierte Schaltflächen, ganz eigene Befehle und Kontaktinformationen sind ebenso machbar wie das Anzeigen des eigenen Logos und vieles mehr.



ONLYOFFICE auf dem System Ihrer Wahl jetzt kostenlos testen

ONLYOFFICE Docs kann man auf dem eigenen Server hosten: Die Community-Edition ist dabei grundsätzlich kostenlos und frei verfügbar. Die Varianten für Unternehmen und Entwickler können als Enterprise-Edition oder Developer-Edition für 30 Tage kostenlos getestet werden. Außerdem steht die Software für eine Vielzahl von Betriebssystemen in einer kostenlosen Desktop- oder Mobile-App zur Verfügung, egal ob Windows, eines der vielen Linux-Derivate, MacOS, iOS oder Android.



