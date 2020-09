Hans-Christian Dirscherl

O2 startet Anfang Oktober 2020 endlich sein 5G-Netz. In diesen Städten und mit diesen Tarifen.

Vergrößern O2 startet 5G-Mobilfunknetz: Termin, Orte, Tarife © O2

Am 3. Oktober 2020 startet O2 sein 5G-Netz. Den Anfang machen Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln. Das zu Telefónica Germany gehörende Mobilfunkunternehmen O2 liegt beim 5G-Ausbau deutlich hinter der Deutschen Telekom und Vodafone zurück.



Denn sowohl Telekom als auch Vodafone haben ihre 5G-Netze bereits 2019 gestartet. Die Telekom meldete Ende Juli 2020, dass mittlerweile 40 Millionen Nutzer über das Telekom-Mobilfunknetz 5G empfangen können. O2 nutzt nun den Tag der Deutschen Einheit 2020 für den Beginn seiner Aufholjagd. Tatsächlich nutzen können O2-Privatkunden die 5G-Geschwindigkeit ab dem 6. Oktober 2020. 5G soll dann ohne Aufpreis Bestandteil aller O2-Free-Mobilfunktarife ab O2 Free L für 39,99 Euro/Monat sein (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmalige Anschlussgebühr 39,99 Euro). Darin sind 60 GB monatliches Datenvolumen enthalten. Nach Verbrauch des enthaltenen Datenvolumens surft der Kunde für den Rest des Abrechnungsmonats aber mit extrem mageren 32 KBit/s.

5G-Smartphones: Diese Handys sind die schnellsten auf dem Markt



Weitere O2-Tarife inklusive 5G-Nutzung ab 6.10. sind O2 Free L Boost (44,99 Euro, einmalige Anschlussgebühr 39,99 Euro) sowie die beiden Tarife mit einem unbegrenzten Datenvolumen: O2 Free Unlimited Smart (39,99 Euro, bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, einmalige Anschlussgebühr 39,99 Euro) und Unlimited Max (für 49,99 Euro, Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, einmalige Anschlussgebühr 39,99 Euro).

O2-Bestandskunden, die sich seit dem 4. Februar 2020 für einen „5G ready“-Tarif entschieden haben, surfen laut O2 ebenfalls ohne Aufpreis im neuen 5G-Netz von O2. Per SMS und E-Mail will O2 diese Kunden darüber informieren, dass sie die „5G-Option“ in ihrem Selfcare-Bereich „Mein O2“ ohne Zusatzkosten aktivieren können. Das öffnet den Zugang zum 5G-Netz. Bestandskunden ohne „5G ready“-Tarif können im Rahmen einer Vertragsverlängerung in einen 5G-Tarif wechseln. 5G-Tarife für Geschäftskunden sollen bald folgen.



Zum Start am 3. Oktober 2020 soll es 150 5G-Stationen von O2 in den fünf größten deutschen Städten geben. Sie sollen 9 Millionen Menschen mit 5G versorgen. O2 verwendet die im Jahr 2019 ersteigerten Frequenzen bei 3,6 GHz für sein 5G-Netz. Zum Start will O2 eine theoretische 5G-Maximalgeschwindigkeit von 300 MBit/s bieten.

5G in Deutschland nutzen: Die Netzkarte von Vodafone

Vodafone: 5G-Ausbau auf flachem Land gestartet

Vodafone Callya: Neue Prepaid-Tarife optional alle mit 5G

Telekom: Prepaid-Jahrestarif mit 5G-Zugang

Telekom: 40 Millionen Nutzer jetzt mit 5G versorgt