Hans-Christian Dirscherl

O2 schaltet sein 3G-Mobilfunknetz schneller ab als geplant. So sieht der aktualisierte Fahrplan aus.

Vergrößern O2 beschleunigt 3G-Abschaltung: So geht es weiter © foto500/Shutterstock.com

Gestern hat Vodafone bei der 3G-Abschaltung Vollzug gemeldet (zumindest größtenteils). Heute teilt O2 mit, dass es die 3G-Abschaltung in seinem Netz beschleunigen wolle. Anstelle der ursprünglich geplanten Umsetzung bis Jahresende 2021 wolle das Unternehmen den Großteil seiner 3G-Standorte bereits im September 2021 umwandeln und die letzten großflächigen Abschaltungen bis Mitte November vornehmen.

PC-WELT-Tarifrechner



Der aktuelle Stand

O2 hatte zum 1. Juli damit begonnen, das 3G-Netz in einzelnen Regionen abzuschalten. Mittlerweile wurde dies O2 zufolge für ein Drittel der bundesweit rund 16.000 3G-Sender umgesetzt, um die freigewordenen Frequenzen für 4G nutzen zu können; das sei unter anderem in zahlreichen Regionen von Niedersachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen (insbesondere Ruhrgebiet) der Fall.

So geht es weiter

Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen, so O2, setzt man das Vorhaben nun noch schneller um, damit Kunden noch früher vom verbesserten 4G-Netz profitieren würden. Zum kommenden Monatswechsel (August/September) werde das Unternehmen weitere 4.500 3G-Standorte abschalten und damit wertvolles Frequenzspektrum für 4G verfügbar machen. Dazu zählen Standorte an der Nord- und Ostsee, in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in einzelnen Teilen von Baden-Württemberg.

Rund 2.500 3G-Standorte sollen Mitte September folgen. Beschleunigt werden dabei Umwidmungen von 3G auf 4G in Brandenburg (Märkisch-Oderland) und Nordrhein-Westfalen (Münsterland, Sauerland und Bergisches Land). Ursprünglich waren diese Arbeiten für November angesetzt.

Und der Endspurt

Ab Mitte November rüstet das Unternehmen über 2.200 3G-Standorte um, deren Abschaltung bislang für Dezember vorgesehen war. Dies betrifft vor allem Regionen in Rheinland-Pfalz und Hessen. Letzte einzelne Standorte werden noch bis Jahresende umgebaut.

So merken es die Kunden

Die Umwandlungen von 3G in 4G sollen O2-Kunden an höheren Datenraten, mehr Kapazitäten und einer besseren Sprachqualität erkennen. Wichtig: Auch Kunden weiterer Eigen- und Partnermarken von Telefónica Deutschland sollen von dem 4G-Ausbau durch die frei werdenden 3G-Frequenzen profitieren.