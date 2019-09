Hans-Christian Dirscherl

Telefónica Deutschland hat im August 2019 mehr als 700 neue LTE-Sender für das O2-Netz errichtet. An diesen Orten soll das O2-Netz jetzt besser sein.

Vergrößern O2: Über 700 neue LTE-Sender an diesen Orten © Jörg Borm/Telefónica Deutschland

Telefónica Deutschland hat eigenen Angaben zufolge im August 2019 mehr als 700 neue LTE-Sender für das O2-Netz errichtet. Insgesamt will Telefónica Deutschland im gesamten Jahr 2019 rund 10.000 neue LTE-Sender in seinem Netz installieren. Das ist auch dringend nötig, denn nach wie vor begleiten Funklöcher das Leben des O2-Kunden, vor allem auch entlang von Bahnlinien und Fernstraßen.



Zu den Orten, die O2 erstmals mit LTE versorgt, gehören unter anderem Affeln im Sauerland und Zell im Wiesental. Neue LTE-Stationen gibt es außerdem in Alpirsbach im Nordschwarzwald, in Buschow im Havelland, in Gau-Algesheim in Mainz-Bingen, in Hartha in Mittelsachsen, in Hechingen im Zollernalbkreis, in Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau, in Sarnow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, in Ürzig an der Mosel, in Varrel im Landkreis Diepholz und in Wertach im Oberallgäu.



In Städten, in denen O2 bereits LTE angeboten hat, will Telefónica Deutschland das LTE-Netz für O2 -Kunden weiter verdichtet und um zusätzliche Kapazitäten bzw. LTE-Frequenzbänder erweitert haben. Darunter fallen auch gezielte Versorgungsoptimierungen an wichtigen städtischen Infrastrukturpunkten, beispielsweise am Flughafen und der Messe in Düsseldorf, am Max-Morlock-Platz in Nürnberg rund um das Fußballstadion des 1. FC Nürnberg, am Hauptbahnhof Hannover, am Darmstädter Stadtwald sowie am Marienplatz in München. Neue LTE-Kapazitäten hat das Unternehmen unter anderem in Städten wie Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Mülheim an der Ruhr und Münster geschaffen.



Auch entlang von Autobahnen und Bundesstraßen soll das O2-Netz besser geworden sein – hier herrscht neben den Bahnlinien auch der größte Nachbesserungsbedarf. So hat Telefónica Deutschland im vergangenen Monat die LTE-Versorgung entlang der Autobahnkreuze Lübeck (A1/A20) und Nürnberg (A3/A9) verbessert. LTE-Empfang gibt es seit August auch entlang der A3 bei Dinslaken (Kreis Wesel), der A7 bei Feuchtwangen (Ansbach), der A57 bei Rheinberg (Wesel), der A61 bei Worms und der A71 bei Ilmenau (Ilm-Kreis) sowie entlang der B6 bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover), der B7 bei Hemer (Märkischer Kreis), der B29 bei Essingen (Ostalbkreis), der B39 bei Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis), der B51 bei Ostercappeln (Osnabrück) und der B101 bei Meißen.

Im August 2019 hat Telefónica Deutschland unter anderem in den folgenden Landkreisen und Städten bestehende GSM-/UMTS-Stationen um LTE erweitert und damit die LTE-Flächenversorgung verbessert: Aachen, Anhalt-Bitterfeld, Ansbach, Augsburg, Bad Kreuznach, Berlin, Bernkastel-Wittlich, Bielefeld, Bochum, Bonn, Breisgau-Hochschwarzwald, Celle, Chemnitz, Cottbus, Düsseldorf, Dahme-Spreewald, Darmstadt-Dieburg, Dessau-Roßlau, Diepholz, Dortmund, Dresden, Duisburg, Eichstätt, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Freudenstadt, Gelsenkirchen, Gera, Görlitz, Göttingen, Hagen, Hamburg, Hameln-Pyrmont, Hamm, Harburg, Havelland, Heilbronn, Hochsauerlandkreis, Hohenlohekreis, Ilm-Kreis, Jerichower Land, Kelheim, Köln, Kreis Euskirchen, Kreis Gütersloh, Kreis Herford, Kreis Lippe, Kreis Mettmann, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Paderborn, Kreis Plön, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Segeberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Soest, Kreis Steinburg, Kreis Stormarn, Kreis Warendorf, Kreis Wesel, Landshut, Leipzig, Lörrach, Mühldorf am Inn, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Magdeburg, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Mainz-Bingen, Märkischer Kreis, Mecklenburgische Seenplatte, Meißen, Mittelsachsen, Mönchengladbach, Nürnberg, Nürnberger Land, Neumünster, Nienburg/Weser, Nordhausen, Nordwestmecklenburg, Oberallgäu, Oberspreewald-Lausitz, Offenbach, Offenbach am Main, Oldenburg, Osnabrück, Ostalbkreis, Passau, Potsdam, Rastatt, Ravensburg, Regensburg, Region Hannover, Reutlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rosenheim, Rostock, Saalekreis, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Salzlandkreis, Schaumburg, Schwerin, Tübingen, Traunstein, Trier, Vechta, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, Weilheim-Schongau, Wittenberg, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Worms, Wuppertal, Zollernalbkreis und Zwickau.