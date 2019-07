O2 Störung: Anrufe gehen nicht mehr durch

Dennis Steimels

Derzeit gibt es eine Störung bei O2. Betroffen ist das Mobilfunknetz, so dass Anrufe nicht mehr gehen. Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern O2 Störung: Anrufe gehen nicht © O2

Heute, am 16. Juli, melden zahlreiche Nutzer O2 Probleme. Betroffen scheinen vor allem Sprachanrufe zu sein. Das bestätigt auch die Webseite allestörungen.de . Seit etwa 15 Uhr häufen sich die Meldungen, dass Nutzer nicht telefonieren können. Es kommen weder Anrufe an, noch kann man jemanden anrufen. "Nicht einmal der Notruf geht", schreibt ein Nutzer. Die Netz-Störung scheint deutschlandweit zu sein, wie die Live-Störungskarte von allestörungen.de zeigt. Das Problem trifft vor allem die Sprachanrufe, das mobile Internet geht wohl bei den meisten Nutzern. Aber auch hier gibt es Ausfälle. Das Festnetz-Internet scheint teilweise ebenfalls betroffen zu sein, wenn auch in geringerem Ausmaß.



Wir in der Redaktion können das O2-Problem bestätigen. Wir konnten mit unseren Smartphones mit O2-Tarif derzeit nicht telefonieren, mittlerweile (Stand: 16.11 Uhr) können wir aber wieder Anrufe tätigen. Das Internet funktionierte aber durchgehend. Wo die Störung herkommt und wann sie für alle Nutzer behoben wird, ist nicht bekannt.



