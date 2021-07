O2: Monatlich 500 MB Datenvolumen gratis für App-Nutzer

Denise Bergert

Wer die „Mein O2“-App für Android und iOS nutzt, bekommt monatlich 500 MB Datenvolumen gratis.

Vergrößern O2 verschenkt 500 MB an App-Nutzer. © O2

Mobilfunk-Anbieter O2 will mehr Kunden dazu bewegen, sich die App „Mein O2“ herunterzuladen und zu nutzen. Aus diesem Grund startet das Unternehmen am 3. August eine neue Bonus-Aktion . Wer die App für Android oder iOS herunterlädt, kann sich dort jeden Monat 500 Megabyte zusätzliches Datenvolumen kostenlos sichern.

Das Angebot gilt sowohl für Vertrags- als auch für Prepaid-Kunden in den Tarifen O2-Free S, M und L sowie O2 my Prepaid S, M und L. Über die „Mein O2“ finden sich das Bonus-Angebot in der Rubrik „Angebote“, wo es jeden Monat aktiviert werden kann. Nach dem Klick auf das Angebot, werden dem jeweiligen Tarif zusätzliche 500 Megabyte Datenvolumen ohne Aufpreis gutgeschrieben. Das Zusatz-Volumen ist 30 Tage lang gültig und kann nach Ablauf dieser Frist erneut für den nächsten Monat gebucht werden. So will O2 seine Kunden dazu bringen, regelmäßig in der App vorbei zu schauen und gegebenenfalls auch weitere Angebote in Anspruch zu nehmen. Über wie viele Monate die Aktion angelegt ist, ist nicht bekannt. Die App „Mein O2“ steht als kostenloser Download über den Google Play Store für Android und über den Apple App Store für iOS bereit.