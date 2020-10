O2 Homespot: DSL-Alternative ohne Anschlusspreis

Hans-Christian Dirscherl

Mit dem O2 Homespot haben Sie Ihr WLAN immer dabei. O2 erlässt Kunden für diese DSL- und Kabel-Alternative den Anschlusspreis.

Vergrößern O2 Homespot: Überall-WLAN für kurze Zeit ohne Anschlusspreis © O2

Mit dem O2 Homespot haben Sie Ihr WLAN immer dabei. Denn dabei handelt es sich um einen LTE-Router, den Sie überallhin mitnehmen können. Er verbindet sich mit dem Internet über die eingelegte O2-SIM-Karte und baut dann ein WLAN für Ihre übrigen Geräte, wie PC, Notebook, Tablet, Smartphone oder Smart-TV auf.

Hier können Sie den o2 Homespot, mit Highspeed LTE für Zuhause bestellen



Der O2 Homespot ist immer dann die ideale Lösung, wenn Sie weder DSL- oder Glasfaser-Leitung noch ein TV-Kabel für eine Internetverbindung zur Verfügung haben. Ideal auch für Ferien- oder Zweitwohnung, die Sie nur gelegentlich nutzen.



Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: SIM einlegen, O2 Homespot an die Steckdose anschließen und mit mit bis zu 225 Mbit/s lossurfen. Wobei das tatsächlich erreichbare Surftempo natürlich von der Qualität der LTE-Verbindung vor Ort abhängig ist. Idealerweise erkundigen sich vor der Anschaffung bei O2-Mobilfunknutzern, wie gut die LTE-Verbindung an dem von Ihnen ins Auge gefassten Standort ist. Außerdem sollten Sie bei jedem der unten angegebenen Tarife die dort angebotene Verfügbarkeitsprüfung machen. Sie können außerdem die Netzkarte von O2 konsultieren.

O2 hat mittlerweile die Preise für die beiden Homespot-Tarife gegenüber April 2020 etwas angepasst. Der Anschlusspreis entfällt nun offensichtlich dauerhaft, wenn Sie einen O2-Homespot-Tarif buchen. Die Einmalzahlung für den Homespot hat O2 etwas reduziert. Für den Tarif "O2 my Data Spot Unlimited" müssen Sie ab dem 13. Monat zehn Euro mehr zahlen als noch im April 2020. Der Tarif "O2 my Data Spot 100 GB" dagegen ist nun in den ersten 12 Monaten zehn Euro günstiger als im April 2020. Im April 2020 bot O2 beide Tarife außerdem mit 5 Euro Rabatt für Nutzer unter 28 Jahren an. Diesen "Junge Leute"-Rabatt hat O2 aber gestrichen.



Online gibt es den O2-Homespot also mit diesen beiden Tarifen:



o2 my Data Spot Unlimited



Preis: 39,99 Euro monatlich (49,99 Euro ab dem 13. Monat)



21,35 Euro Einmalzahlung für den HomeSpot-Router

Anschlusspreis entfällt



Unbegrenzt Surfen mit 225 Mbit/s



Hier O2 my Data Spot Unlimited für 39,99 Euro pro Monat buchen



o2 my Data Spot 100 GB



Preis: 19,99 Euro monatlich (29,99 Euro ab dem 13. Monat)



21,35 Euro Einmalzahlung für den HomeSpot-Router

Anschlusspreis entfällt



100 GB mit 225 Mbit/s



Hier O2 my Data Spot 100 GB für 19,99 Euro buchen



Die Deutsche Telekom hat mit der Speedbox ein ähnliches Angebot . Vodafone wiederum bietet für den gleichen Zweck den Gigacube an.



