Hans-Christian Dirscherl

In diesen Städten können O2-Kunden bereits 5G nutzen. Diese Technik nutzt O2 und so geht der Ausbau weiter.

O2: Hier können Sie bereits 5G nutzen und so geht der 5G-Ausbau weiter

O2 befindet sich gegenüber der Deutschen Telekom und Vodafone beim Thema 5G-Ausbau in der Rolle des Verfolgers. Denn die beiden Konkurrenten hatten ihre 5G-Netze schon früher als O2 gestartet:

Telefónica Deutschland/O2: So läuft der 5G-Ausbau



O2 hat jetzt verraten, in welchen Städten man bereits 5G in seinem Mobilfunknetz nutzen kann. Demnach steht am 20. Mai 2021 5G für O2-Mobilfunkkunden in diesen Städten zur Verfügung: Aachen, Affalterbach, Altdorf bei Nürnberg, Ansbach, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bietigheim-Bissingen, Bochum, Bonn, Dachau, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Fellbach, Feucht, Flensburg, Frankfurt, Fürth, Gelsenkirchen, Gerlingen, Hamburg, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Herzogenaurach, Ingolstadt, Ismaning, Karlsruhe, Köln, Landsberg am Lech, Leinfelden-Echterdingen, Leonberg, Mainz, Mannheim, Marbach am Neckar, Mönchengladbach, München, Münster, Neubiberg, Neuhausen ob Eck, Nürnberg, Oberasbach, Potsdam, Rosenheim, Röthenbach an der Pegnitz, Rückersdorf, Schwerte, Sindelfingen, Steinheim an der Murr, Stuttgart, Unterföhring, Waiblingen, Weinstadt, Wendelstein (Forst Kleinschwarzenlohe), Wiesbaden, Wuppertal und Zirndorf.



Laut O2 funken derzeit rund 1300 5G-Antennen in seinem Mobilfunknetz. Davon funken O2 zufolge über 250 5G-Antennen in der Bundeshauptstadt Berlin, über 120 in Hamburg sowie jeweils über 100 in Köln, München und Stuttgart.



Alle 5G-Antennen von O2 funken derzeit über die 3,6 GHz-Frequenzen. Diese höheren Frequenzbereiche bieten einen besonders hohen Datendurchsatz beziehungsweise besonders hohes Tempo, können aber nur vergleichsweise geringe Entfernungen überwinden. Bis Ende 2021 sollen weitere 5000 5G-Antennen im 3,6 GHz-Bereich dazu kommen.



Die bisherige Konzentration auf 3,6 GHz-Frequenzen in den Städten bedeutet aber auch, dass O2 auf dem flachen Land bisher in Sachen 5G wenig bis nichts zu bieten hat. Die Konkurrenz ist da schon weiter: Vodafone - 5G-Ausbau auf flachem Land gestartet . Das soll sich aber ändern, denn bis Ende 2021 sollen "mehrere Tausend zusätzliche 5G-Antennen hinzukommen, die auf anderen Frequenzen funken. Mit 5G auf 700 MHz“ will O2 neuen Mobilfunkstandard 5G auch in die Fläche bringen und zunehmend ländliche Regionen versorgen. Zudem setze O2 "im Bereich von 1800 MHz auf die Dynamic Spectrum Sharing (DSS)-Technologie, die parallel 4G und 5G aussendet. Damit können Kunden sowohl im 4G- als auch 5G-Netz surfen“. In diesem Zusammenhang betont O2 außerdem, dass es mit dem Aufbau eines reinen 5G-Standalone-Kernnetzes begonnen habe. Das soll besonders niedrige Latenzzeiten von wenigen Millisekunden und höheren Datenraten im Gigabitbereich bieten. Davon sollen vor allem Mobile Gaming, Virtual und Augmented Reality oder das vernetzte Fahren profitieren. Aber auch hier ist die Konkurrenz schon weiter: Vodafone startet 5G-Standalone-Netz .





Tipp! Konkurrent Vodafone hat die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Frequenzbereiche übersichtlich dargestellt: Darum nutzt Vodafone drei unterschiedliche Frequenzbereiche .



Deutsche Telekom, Vodafone, O2: So prüfen Sie die Netzabdeckung





Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland/O2, verspricht: „Bis Jahresende werden wir über 30 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen und bis 2025 ganz Deutschland.“



O2 startete 2020 sein 5G-Mobilfunknetz in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt.

