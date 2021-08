O2-Handynetz gratis testen - Mit der O2 Testkarte ohne Limits

Michael Rupp

Passt ein anderer Mobilfunkanbieter eventuell besser zu mir? Das fragen sich viele wechselwillige Handy-Nutzer vor der Vertragsverlängerung. Mit der kostenfreien SIM-Testkarte von O2 probieren Sie das O2-Netz 30 Tage lang mit unbegrenztem High-Speed-Datenvolumen, freien Telefonaten und SMS aus.

Vergrößern Ausprobieren erwünscht: Mit der kostenlosen Probier-SIM-Karte testen Sie das O2-Netz mit Unlimited LTE 30 Tage lang. © puhhha / Shutterstock

Wer sich für einen neuen Handytarif oder den Wechsel des Netzbetreibers interessiert, achtet auf die Größe des inkludierten Datenvolumens, die LTE-Geschwindigkeit und Flatrates für Telefonieren und SMS. Doch wie steht es um die Netzabdeckung, das Surftempo und 5G? Haben Sie sauberen Empfang an Ihrem Wohnort, Arbeitsplatz und anderen Orten, an denen Sie sich bevorzugten aufhalten?

Allenfalls die punktuelle Verfügbarkeitsabfrage auf den Webseiten der Netzanbieter können Sie für entsprechende Hinweise heranziehen. Trotzdem kann es passieren, dass Sie später ständig über Funklöcher oder stockendes Internet fluchen. Das ist ärgerlich, denn bei einem Laufzeitvertrag sind Sie bis zu zwei Jahre lang an den Anbieter gebunden.

O2-Netz ohne Vertrag oder Prepaid ausprobieren

Netzbetreiber O2 löst das Problem mit einer kostenlosen Probier-SIM-Karte für Deutschland. Die Karte stecken Sie in Ihr Smartphone und schon kann der persönliche Praxistest inklusive 5G-Netz losgehen. Hier geht’s zur O2-Testkarte

Vergrößern O2 lässt die Katze vor Vertragsabschluss aus dem Sack: Mit der Testkarte surfen, telefonieren und simsen Sie 30 Tage lang – gratis, risikolos und ohne Vertragsbindung. © O2/Telefónica

Sie haben einen Monat lang Zeit, sich von der Performance des O2-Netzes zu überzeugen. Dazu hat Telefónica die O2-Testkarte mit allem ausgestattet, was Sie für einen Netzcheck benötigen:

Surfen und streamen mit unbegrenztem Datenvolumen

Gratis-Telefonate ins deutsche Festnetz und in deutsche Mobilfunknetze

Unbegrenzt viele Gratis-SMS

Der mobile Internetzugang arbeitet flott mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 500 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload.

O2-Testkarte hier bestellen

O2-Testkarte: Gibt’s Fallstricke im Kleingedruckten?

Pluspunkt der Test-SIM von O2 für Deutschland: Die Karte schaltet sich am Ende des Probiermonats automatisch ab. Angst, mit der Bestellung der Testkarte womöglich durch die Hintertür einen Vertrag abzuschließen, brauchen Sie nicht zu haben. Nach 30 Tagen endet der Testzeitraum und O2 deaktiviert die SIM-Karte. Weil es keinen Vertrag gibt, ist auch keine Kündigung nötig.

Ein paar kleinere Ausnahmen vom Rundum-Sorglospaket gibt es zu beachten: So decken die Allnet-Flatrates der Testkarte keine Anrufe bei Sonderrufnummern und auch nicht das Senden von MMS-Multimedianachrichten ab. Konzipiert ist die Karte fürs Inland. Im Ausland fallen fürs Telefonieren und Surfen Kosten an. Deshalb müssen Sie beim Bestellen der Gratis-Karte eine Bankverbindung angeben.

Interessant auch für O2-Wiedereinsteiger

Gut: Das Angebot gilt für Neukunden und ehemalige O2-Kunden, die in den letzten sechs Monaten keinen Mobilfunkvertrag bei O2 hatten. Interessant ist die Probier-SIM daher auch für Wiedereinsteiger. Telefónica hat das O2-Netz in den vergangenen Monaten mit neuen Sendemasten stark ausgebaut. Das gilt für die Netzabdeckung selbst und auch für LTE-Datenverbindungen. Die starken Verbesserungen de O2-Netzes werden u.A. vom unabhängigen Magazin Connect im Mobilfunk-Netztest 2021 bestätigt.



Ehemalige O2-Kunden können sich mit der Testkarte unverbindlich ein eigenes Bild von den Verbesserungen im O2-Netz mit 4G und 5G machen.

Tipp: Nutzen Sie ein Handy mit Dual-SIM-Funktion, können Sie die O2-Testkarte zusätzlich zu Ihrer Hauptkarte verwenden. Sie sind dann während des Testzeitraums von 30 Tagen über zwei Nummern erreichbar. In den Smartphone-Einstellungen legen Sie fest, über welche Karte das mobile Internet laufen soll. So können Sie leicht herausfinden, ob O2 am aktuellen Standort eventuell ein stärkeres Mobilfunksignal und flotteres Internet bietet.

Das könnte Sie auch interessieren:

o2 Homespot: LTE-Internet für Zuhause

iPhone 12 Pro mit Unlimited Max-Tarif

Bis zu 80 Prozent Rabatt auf die Partnerkarte bei O2