O2 Free Business Unlimited Tarif für Geschäftskunden

Profi IT

Mit O2 Free Business Unlimited bietet Telefonica einen neuen unbegrenzten Mobilfunktarif für 80 Euro monatlich.

Vergrößern O2 Free Business Unlimited ist ab 1. Oktober erhältlich. © Telefonica

Telefonica hat heute einen neuen O2-Tarif für Geschäftskunden angekündigt. O2 Business Unlimited ist ab 1. Oktober 2018 zum Preis von 80 Euro monatlich erhältlich. Der Tarif beinhaltet unbegrenztes LTE-Highspeed-Datenvolumen, das auf bis zu fünf Geräten genutzt werden kann. Ebenfalls an Bord sind europaweite Telefonie und SMS sowie zusätzliche Roaming-Leistungen im Ausland.

O2 Business Unlimited richtet sich vor allem an leitende Mitarbeiter und Geschäftsführer, die viel im Ausland unterwegs sind und dort nicht auf Telefonate und mobile Anwendungen verzichten können. Das umständliche Hinzubuchen von Auslandsoptionen entfällt mit dem neuen Tarif. Die Leistungen für Nicht-EU-Länder sind im neuen Business-Tarif allerdings auf 500 MB Datenvolumen und 100 Freiminuten gedeckelt. Dafür kann das unbegrenzte Datenvolumen sowohl in den EU-Ländern als auch in der Schweiz genutzt werden.

Zum Start von O2 Free Business Unlimited können sich Neu- und Bestandskunden bis zum 31. Dezember außerdem ein spezielles Angebot sichern. Für 4,20 Euro anstatt 29,41 Euro im Monat bekommen sie zusätzlich zum neuen Business-Tarif einen DSL-Tarif mit bis zu 50 Mbit/s.

Die besten günstigen Handytarife im Vergleich