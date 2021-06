Nvidia stellt Geforce RTX 3080 Ti und Geforce RTX 3070 Ti vor

Sebastian Schenzinger

Nvidia hat die Geforce RTX 3080 Ti für 1.199 US-Dollar und RTX 3070 Ti (599 USD) vorgestellt. Und neue Spiele mit Raytracing-, DLSS- und Reflex-Support.

Vergrößern Nvidia selbst bezeichnet die RTX 3080 Ti als ultimative Gaming-Grafikkarte. © Nvidia

Update, 09:40 Uhr: Wir haben nun die deutschen Preise für die neuen Nvidia-GPUs hinzugefügt. Update Ende



Schon seit Langem geistern immer wieder Gerüchte zu einer Nvidia Geforce RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti durch das Netz. Heute hat Jeff Fisher, Geforce Senior Vice President, die beiden neuen Grafikkarten im Zuge der Computex offiziell vorgestellt. Die RTX 3080 Ti soll dabei die große Preislücke zwischen der RTX 3080 (UVP: 719 Euro) und der RTX 3090 (UVP: 1549 Euro) schließen und Gaming-Enthusiasten ansprechen. Die RTX 3070 Ti wiederum schiebt sich in die Lücke zwischen die RTX 3070 und RTX 3080 und dürfte Konkurrenz zu AMDs Radeon RX 6800 bieten, welche leistungsmäßig ein gutes Stück vor der RTX 3070 liegt.

RTX 3080 Ti und RTX 3070 Ti vorgestellt

Die Geforce RTX 3080 Ti bezeichnet Nvidia selbst als das "neue Gaming-Flaggschiff". Die Leistung dürfte also nur knapp unterhalb der BFGPU RTX 3090 ( hier im PC-WELT Test ) liegen und soll in UHD um 50 Prozent höher ausfallen als beim direkten Vorgänger, der RTX 2080 Ti. Damit sollen sich laut Nvidia alle aktuellen Spiele bei maximalen Einstellungen mit mindestens 60 Bildern pro Sekunde spielen lassen. Gerade bei Cyberpunk 2077 ist unserer Erfahrung mit der RTX 3090 nach dafür aber definitiv die Verwendung von DLSS notwendig. Die Leistung gibt Nvidia mit 34 Shader-TFLOPs, 67 RT-TFLOPS und 273 Tensor-TFLOPs an. Das sind nur knappe fünf Prozent weniger als bei der RTX 3090. Der Videospeicher fällt mit 12 GB GDDR6X VRAM dabei nur halb so groß aus, aber immer noch 1 GB größer als bei der RTX 2080 Ti.

Vergrößern Die Performance der RTX 3080 Ti soll laut Nvidia um 50 Prozent höher liegen als beim Vorgänger. © Nvidia

Neben der RTX 3080 bekommt auch die RTX 3070 ein Upgrade. Die Leistung der Geforce RTX 3070 Ti gibt Nvidia mit 22 Shader-TFLOPS, 42 RT-TFLOPS und 174 Tensor-TFLOPS an. Das sind gute acht Prozent mehr als die RTX 3070 und könnte dafür ausreichen, um der RX 6800 von AMD Paroli bieten zu können. Nvidia selbst verrät nur, dass die Performance um 50 Prozent höher im Vergleich zur RTX 2070 Super ausfallen soll. Der Videospeicher ist nach wie vor nur 8 GB groß, erfährt jedoch ein Geschwindigkeits-Upgrade durch den Einsatz von GDDR6X-VRAM.

Preise und Verfügbarkeit

Die Nvidia Geforce RTX 3080 Ti soll bereits in zwei Tagen, also am 3. Juni für offiziell 1.199 Euro (1.199 US-Dollar) auf den Markt kommen.Die kleinere RTX 3070 Ti folgt eine Woche später am 10. Juni für eine UVP von 619 Euro (599 US-Dollar) nach. Wie auch bei den letzten Releases gehen wir stark davon aus, dass Sie extrem Glück haben müssen, um eine der neuen Karten wirklich zur UVP ergattern zu können. Nvidia selbst gibt die Preise dabei mit den Worten "Starting at ..." an, was nichts Gutes erhoffen lässt.

Neue Spiele mit Raytracing, DLSS und Reflex

Neben den beiden Grafikkarten hat Nvidia auch neue Spiele vorgestellt, welche in Kürze mit Raytracing, DLSS oder Reflex erscheinen respektive entsprechenden Support erhalten. Den Anfang macht dabei das First-Person Puzzle-Adventure des chinesischen Entwicklers NEKCOM. Mit Rainbow Six Siege, will Nvidia nach Fortnite ein weiteres kompetitives Spiel mit Raytracing und DLSS ausstatten. Mit dem Survival-Spiel Icarus von DayZ-Erfinder Dean Hall gesellt sich in Kürze ein neuer Titel zu den Raytracing-Spielen. Zu guter Letzt will auch Entwickler Rockstar auf den Zug aufspringen und mit Red Dead Redemption 2 eines der bestbewerteten Spiele aller Zeit mit Raytracing ausstatten. Im Zuge der Vorstellung der RTX 3080 Ti verriet Nvidia, dass auch Doom Eternal in Kürze ein Update für Raytracing und DLSS erhalten soll.

Grafikkarten-Vergleich 2021: Die besten Gamer-GPUs im Test - mit Rangliste

Auch für VR-Gamer gibt es Neuigkeiten, denn "RTX comes to VR". Den Anfang machen dabei das Weltraumentdeckerspiel No Man's Sky, das Simulationsspiel WRENCH und der Survival-Shooter Into the Radius. Um kompetitiven Spielern einen Geschwindigkeitsvorteil zu bieten, sollen außerdem weitere kompetitive Spiele in Kürze Nvidia Reflex unterstützen, dazu gehören: War Thunder, Naraka Bladepoint, CrossFire HD und Escape from Tarkov. Mit den drei Herstellern Lenovo, Viewsonic und EVGA sollen außerdem weitere Partner Displays und Mäuse mit dem Nvidia Reflex Analyzer ins Portfolio mit aufnehmen.