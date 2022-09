Nvidia gibt Hinweise auf Switch Pro von Nintendo

Michael Söldner

Ein neuer Chip von Nvidia lässt Nintendo-Fans auf eine leistungsfähigere Version der Handheld-Konsole Switch hoffen.

Vergrößern Wann erscheint endlich eine leistungsfähigere Version der Nintendo Switch? © nintendo.de

Schon seit Jahren wünschen sich Nintendo-Fans eine leistungsfähigere Version der Handheld-Konsole Switch. Die betagte Technik der Plattform sorgt in anspruchsvollen Spielen für einbrechende Bildraten und auch die Auflösung des Displays lässt sich nur in eher simplen Spielen verlässlich ausnutzen. Eigentlich wurde bereits 2021 mit einem aufgebohrten Nachfolgemodell gerechnet, stattdessen veröffentlichte Nintendo aber nur eine Neuauflage mit OLED-Modell und ansonsten gleicher Technik.

Neuer Nvidia-Chip mit acht Kernen

Nun deutet ein Beitrag in Reddit darauf hin, dass Nintendo auch weiterhin die Veröffentlichung eines Pro-Modells des Switch planen könnte. Im Beitrag geht es um die Existenz eines neuen Nvidia-Chips, der möglicherweise auch in der Switch Pro zum Einsatz kommen könnte. Nvidia hat den besagten Chip namens T239 bereits bestätigt. Die Entwickler des Linux-Kernes seien aktuell gerade dabei, den neuartigen Chip mit ihrem Betriebssystem kompatibel zu machen . Auch Nintendos Switch nutzt Linux als Unterbau für die eigene Software, die Nutzern die Bedienung des Handhelds ermöglicht.

Stärkere GPU in Planung?

Es könnte also tatsächlich sein, dass Nintendo in Zusammenarbeit von Nvidia an einer Switch Pro oder sogar einem Nachfolgemodell namens Switch 2 arbeiten könnte. Noch bleibt allerdings unklar, welche Vorzüge der neue Chip bieten wird. Bestätigt sind lediglich acht Rechenkerne vom Typ ARM A78AE. Aktuell muss sich die Switch mit nur vier CPU-Kernen vom Typ ARM A57 begnügen. Auch bei der Grafik könnte das neue Switch-Modell deutlich zulegen. Bei Reddit ist eine Ampere-GPU mit 4 Teraflops im Gespräch, die den aktuell in der Switch verbauten Tegra X1 deutlich übertreffen würde.



