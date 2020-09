Nvidia entschuldigt sich für RTX 3080 Launch

Endlich im Test: Die neue RTX 3080! Nvidia hat bei der Vorstellung ihrer neuen Grafikkartengeneration für viel Aufsehen gesorgt. Die neuen Karten mit Ampere-Chipsatz sind nicht nur günstiger geworden, sondern sollen auch einen einzigartigen Leistungssprung hinlegen. Im Fall der RTX 3080 verspricht Nvidia bis zu 100 Prozent (!) mehr Leistung gegenüber der RTX 2080. Ob die RTX 3080 hält, was Nvidia verspricht, hat sich Basti im ausführlichen Test genau angeguckt.



