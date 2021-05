Nvidia: Weitere Spiele mit DLSS-Unterstützung

Michael Söldner

Nvidia will DLSS in weiteren Spielen anbieten, dadurch werde sich die Performance deutlich verbessern.

Vergrößern Mit DLSS steigt die Performance in vielen Spielen deutlich an. © nvidia.com

Die Technologie DLSS von Nvidia hat sich in den letzten Monaten als Wunderwaffe für hohe Bildraten entpuppt. Wer in hohen Auflösungen spielen möchte, kann mit einer kompatiblen Grafikkarte und DLSS deutlich höhere Bildraten erreichen. Nun hat Hersteller Nvidia bekannt gegeben , dass im Mai weitere neun Spiele um eine DLSS-Unterstützung erweitert werden sollen. Dazu gehören auch erstmals Virtual-Reality-Spiele, die von DLSS Gebrauch machen können. Die Leistungsverbesserung durch Zuschalten von DLSS ist beachtlich: Bei einigen Spielen lassen sich die Bildraten verdoppeln, dazu kommen teilweise auch Raytracing-Effekte, die ohne DLSS in hohen Auflösung kaum nutzbar wären.

Die folgenden Spiele sollen im Mai um DLSS erweitert werden: „Amid Evil“ (DLSS und Raytracing), „Aron's Adventure“ (nur DLSS), „Everspace 2“ (nur DLSS), „Metro Exodus“ (nur DLSS), „Redout: Space Assault“ (DLSS und Raytracing) und „Scavengers“ (nur DLSS). Dazu kommen VR-Spiele, die durch DLSS ebenfalls von einer verbesserten Bildrate profitieren können. So soll sich die Leistung im VR-Spiel „No Man's Sky“ durch Zuschalten von DLSS verdoppeln lassen, konkret seien 90 Bilder pro Sekunde auf einer Oculus Quest 2 samt RTX 3080 möglich. Das VR-Spiel „Wrench“ hingegen kann nach dem Update mit DLSS und Raytracing-Effekten gespielt werden. Bei „Into The Radius“ soll sich die Kantenglättung durch DLSS in VR deutlich verbessern lassen. Darüber hinaus soll der neue Game-Ready-Treiber die Performance im Sony-Spiel „Days Gone“ verbessern. Außerdem werde die Geforce-Experience-App Titel wie „Hood: Outlaws & Legends“, „Metro Exodus: Enhanced Edition“, „Ranch Simulator“, „Resident Evil Village“, „Total War: Rome Remastered“ und „Totally Accurate Battle Simulator“ unterstützen und hier die optimalen Einstellungen automatisch wählen.

Geforce-Treiber: DLSS und Boost für mehr Leistung